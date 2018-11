Condividi | M.P. 21:07 Il consigliere comunale Davide Tellini chiede di poter conoscere «le reali motivazioni per cui i lavori di ripristino della pavimentazione stradale di via Sassari siano da giorni oramai interrotta» Porto Torres: stop ai lavori ripristino strade, interrogazione



PORTO TORRES - Stop ai lavori di ripristino delle strade dissestate. Alla luce dei numerosissimi sinistri che in questi giorni vedono coinvolte diverse vetture di cittadini e che non pochi disagi sta causando alla popolazione turritana e non, il consigliere comunale Davide Tellini chiede di poter conoscere «le reali motivazioni per cui i lavori di ripristino della pavimentazione stradale di via Sassari siano da giorni oramai interrotti, mentre proseguono senza intoppi, gli interventi di bitumazione da parte di Abbanoa per il ripristino del manto stradale oggetto di manutenzione alla rete idrica».



Saranno investiti 500mila euro di fondi regionali e comunali per la bitumazione di circa due chilometri e mezzo di via Sassari. Il consigliere la definisce «una situazione paradossale che richiede un intervento chiarificatore in consiglio comunale.»



Allo stesso modo Tellini chiede di «illustrare lo stato di avanzamento dei lavori svolti sino ad oggi dall'impresa aggiudicataria e se gli stessi lavori sono stati svolti sino ad oggi dalla vincitrice della gara d'appalto o dal sub appaltatore».L'amministrazione comunale ha, inoltre, assegnato qualche giorno fa un ulteriore appalto da 17mila euro per lavori di bitumatura dei tratti di strada particolarmente lesionati in altre zone della città.