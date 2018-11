Condividi | Red 22:18 I lavori della massima assise cittadina riprenderanno domani, martedì 27 novembre, alle 15.30, e proseguiranno mercoledì 28, alle 9.30, a Palazzo Ducale, per trattare i sei punti all´Ordine del giorno La Sassari-Alghero entra nell´aula sassarese



SASSARI - I lavori del Consiglio comunale di Sassari riprenderanno domani, martedì 27 novembre, alle 15.30, e proseguiranno mercoledì 28, alle 9.30, a Palazzo Ducale, per trattare i sei punti all'Ordine del giorno. Tra questi, c'è l'ordine del giorno presentato dai consiglieri Fadda e Panu sulla Strada statale 291 Sassari-Alghero, per quanto riguarda i “lavori di ricostruzione del primo lotto da Alghero a Olmedo, in località bivio cantoniera di Rudas e del quarto lotto tra bivio di Olmedo e aeroporto di Alghero, più circonvallazione Anas”.



Poi, spazio alla “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2018–Il 25 novembre è tutto l'anno”. Se ne discuterà grazie a due mozioni dell'intera assise comunale. La prima, su “Adesione al Patto dei Comuni per la parità di genere e contro la violenza, in occasione della celebrazione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”, la seconda, su “Adesione al Secondo Manifesto sui diritti delle donne e delle ragazze con disabilità nell'Unione europea, in occasione della celebrazione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”.



