Il Consorzio industriale provinciale di Sassari prende così posizione, di concerto con gli enti locali e le istituzioni del territorio, sul rischio che il tratto conclusivo dell'importante arteria viaria resti a due corsie «LiteHouse, indispensabile la 4 corsie»



ALGHERO - «Il completamento della strada a 4 corsie tra Sassari e Alghero è necessario e altamente strategico per l'economia del territorio, su cui insistono importanti investimenti che verrebbero gravemente penalizzati dalla mancata conclusione dell'opera». Il Consorzio industriale provinciale di Sassari prende così posizione, di concerto con gli enti locali e le istituzioni del territorio, sul rischio che il tratto conclusivo dell'importante arteria viaria resti a due corsie. I numerosi progetti in corso di realizzazione di cui il Consorzio si è fatto promotore - primo tra tutti il polo per l'innovazione tecnologica LiteHouse nella zona industriale di San Marco - necessitano della 4 corsie per sviluppare al massimo le proprie potenzialità, così come è fondamentale la bretella per l'aeroporto di Fertilia, capace di unire in modo finalmente razionale la strada con lo scalo del nordovest. «Tutto il sistema economico e quello industriale in particolare attende da ormai troppo tempo il completamento di un'infrastruttura indispensabile per lo sviluppo».