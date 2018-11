Condividi | Red 17:19 Questa mattina, su segnalazione di un cittadino, si è scoperta una discarica abusiva a cielo aperto alla fine di Via Madagascar, ad Olbia. Immediatamente, il comandante della locale Capitaneria di porto, capitano di Vascello Maurizio Trogu, valutata l’attendibilità della segnalazione, ha disposto l’uscita di una pattuglia specializzata via terra Discarica abusiva a Cala Saccaia



OLBIA - Questa mattina (lunedì), su segnalazione di un cittadino, si è scoperta una discarica abusiva a cielo aperto a Cala Saccaia, alla fine di Via Madagascar, ad Olbia. Immediatamente, il comandante della locale Capitaneria di porto, capitano di Vascello Maurizio Trogu, valutata l’attendibilità della segnalazione, ha disposto l’uscita di una pattuglia specializzata via terra.



Il personale ha effettuato un primo sopralluogo, individuando l’area interessata dal deposito di rifiuti, e contattando la Polizia locale di Olbia, il Distaccamento olbiese dei Vigili del fuoco e gli altri operatori che potessero utilmente intervenire per arginare il potenziale rischio ambientale. All’arrivo sul posto, la situazione è risultata ancora sotto controllo, ma sono stati messi in atto tempestivamente i primi provvedimenti per il contenimento, per evitare che le piogge di questi giorni gonfiassero il canale d’acqua inquinato e che quindi ci possa essere uno sversamento nelle acque del Golfo di Olbia. Sono in corso le prime indagini per risalire agli autori del reato ambientale. Commenti OLBIA - Questa mattina (lunedì), su segnalazione di un cittadino, si è scoperta una discarica abusiva a cielo aperto a Cala Saccaia, alla fine di Via Madagascar, ad Olbia. Immediatamente, il comandante della locale Capitaneria di porto, capitano di Vascello Maurizio Trogu, valutata l’attendibilità della segnalazione, ha disposto l’uscita di una pattuglia specializzata via terra.Il personale ha effettuato un primo sopralluogo, individuando l’area interessata dal deposito di rifiuti, e contattando la Polizia locale di Olbia, il Distaccamento olbiese dei Vigili del fuoco e gli altri operatori che potessero utilmente intervenire per arginare il potenziale rischio ambientale. All’arrivo sul posto, la situazione è risultata ancora sotto controllo, ma sono stati messi in atto tempestivamente i primi provvedimenti per il contenimento, per evitare che le piogge di questi giorni gonfiassero il canale d’acqua inquinato e che quindi ci possa essere uno sversamento nelle acque del Golfo di Olbia. Sono in corso le prime indagini per risalire agli autori del reato ambientale.