Fino alle 22 di oggi, si può votare il candidato presidente del Movimento 5 stelle per le Elezioni Regionale di febbraio 2019. ventisei i candidati in lizza, tra loro, l´algherese Salvatore Bassu Regionarie M5s, ecco tutti i presidenti



ALGHERO – Hanno preso il via alle 10, sulla piattaforma Rousseau, le votazione on-line per eleggere il candidato presidente che correrà per il Movimento 5 stelle alle Elezioni Regionali in programma nel febbraio 2019. La scelta di nuove consultazioni telematiche si è resa necessaria dopo il passo indietro di Mario Puddu, il sindaco di Assemini che aveva vinto la precedente tornata, ma che poi ha rinunciato a causa di una condanna ad un anno in primo grado.



Si può votare fino alle 22, ma poi non ci sarà un risultato definitivo. Infatti, visto il numero dei candidati, i cinque più votati si ritroveranno a confronto in un secondo turno, che sarà quello decisivo per l'indicazione del candidato presidente. Sono ventisei i candidati in lizza e tra questi c'è anche un algherese, il 49enne Salvatore Bussu.



