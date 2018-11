Condividi | Red 23:02 Nel match valido per l´ottava giornata del campionato regionale di serie D, la compagine algherese batte 103-84 la Scuola basket Carbonia sul parquet del PalaCorbia Basket: la Coral vince ancora



ALGHERO - Nel match valido per l'ottava giornata del campionato regionale di serie D, la Coral Alghero Carlos Primero batte 103-84 la Scuola basket Carbonia sul parquet del PalaCorbia. I padroni di casa hanno salutato il ritorno di Emiliano Salvatore, la presenza in quintetto di un classe 2001 come Davide Delrio, schierando poi anche 2002, Martani e Monte.



I ragazzi di coach Massimiliano Briscese hanno condotto il match per l'intera gara, andando a chiudere già sul +11 il primo quarto (31-20). Distacco dilatato fino all'intervallo (54-33). Al rientro dall'intervallo lungo, la musica non cambia, con gli algheresi che allungano il passo fino al +35 al 30' (85-50).



Top scorer del match il minerario Crobu, con 35punti, ben coadiuvato da Angius con 11 e Diana con 10. Cinque gli algheresi in doppia cifra: Ponziani (23punti), Musso e Serra (16 a testa), Barracu (13) e Salvatore (10).



CORAL ALGHERO CARLOS PRIMERO-SCUOLA BASKET CARBONIA 103-84:

CORAL ALGHERO CARLOS PRIMERO: Ponziani 23, Barracu 13, Salvatore 10, Musso 16, Serra 16, Delrio 9, Baldino 7, Furesi 3, Martani 2, Monte 1, Piga, Bonalume ne. Coach Massimiliano Briscese.

SCUOLA BASKET CARBONIA: Crobu 35, Diana 10, Sanna 4, Cipollina 6, M.Cipollina 2, Angius 11, Fae 8, Cabras 6, Cossu. Coach Marco Dessì.

PARZIALI: 31-20, 54-33, 85-50. Commenti ALGHERO - Nel match valido per l'ottava giornata del campionato regionale di serie D, la Coral Alghero Carlos Primero batte 103-84 la Scuola basket Carbonia sul parquet del PalaCorbia. I padroni di casa hanno salutato il ritorno di Emiliano Salvatore, la presenza in quintetto di un classe 2001 come Davide Delrio, schierando poi anche 2002, Martani e Monte.I ragazzi di coach Massimiliano Briscese hanno condotto il match per l'intera gara, andando a chiudere già sul +11 il primo quarto (31-20). Distacco dilatato fino all'intervallo (54-33). Al rientro dall'intervallo lungo, la musica non cambia, con gli algheresi che allungano il passo fino al +35 al 30' (85-50).Top scorer del match il minerario Crobu, con 35punti, ben coadiuvato da Angius con 11 e Diana con 10. Cinque gli algheresi in doppia cifra: Ponziani (23punti), Musso e Serra (16 a testa), Barracu (13) e Salvatore (10).CORAL ALGHERO CARLOS PRIMERO: Ponziani 23, Barracu 13, Salvatore 10, Musso 16, Serra 16, Delrio 9, Baldino 7, Furesi 3, Martani 2, Monte 1, Piga, Bonalume ne. Coach Massimiliano Briscese.SCUOLA BASKET CARBONIA: Crobu 35, Diana 10, Sanna 4, Cipollina 6, M.Cipollina 2, Angius 11, Fae 8, Cabras 6, Cossu. Coach Marco Dessì.PARZIALI: 31-20, 54-33, 85-50.