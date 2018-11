Condividi | Red 22:33 Alla Blm Group Arena, il Banco di Sardegna Sassari cede 71-66 contro l´Aquila basket, nel match valido per il campionato Lba Basket: Dinamo ko a Trento



SASSARI - Dinamo ko a Trento. Alla Blm Group Arena, il Banco di Sardegna Sassari cede 71-66 contro l'Aquila basket, nel match valido per il campionato Lba. Starting five biancoblu con Smith, Bamforth, Pierre, Thomas e Cooley, Trento risponde con Pascolo, Flaccadori, Craft, Gomes e Jovanovic.



Ad aprire le danze è Jovanovic, Cooley mette a referto i primi punti per Sassari: Pierre firma subito uno 0-4, Hogue sblocca i suoi, ma la schiacciata di Thomas conduce gli isolani avanti. I padroni di casa piazzano un break di 5punti, che convincono coach Esposito a chiamare il minuto sul sorpasso trentino. Il gancio destro di Cooley suona la carica, ma i padroni di casa entrano in fiducia e scrivono il +8 con Mian e Marble (18-10). Nella seconda frazione, Trento si porta fino al +12, Smith e Petteway accorciano con un break di 2-8 chiuso da Bamforth. I sassaresi dimezzano lo svantaggio. Botta e risposta dall’arco tra Bamforth e Mian: guerra sotto le plance tra Cooley e Hogue. Alla sirena dell’intervallo il tabellone dice 39-29.



Al rientro dall'intervalo lungo, i biancoblu provano a risalire la china, ma incespicano, tutto facile invece per i padroni di casa, che scappano via con Flaccadori, Gomes e Marble. Gli ospiti provano ad accendere la rimonta con la bomba di Spissu che riporta il Banco a -10, ma un parziale bianconero firmato Pascolo vale il +17. Magro dalla lunetta ed il coast to coast di Gentile accorciano il gap: dopo 30’ l’Aquila conduce 59-46. La Dinamo in scia si riporta fino a -9, con Polonara dall’arco e la spettacolare schiacciata di Cooley. La reazione bianconera non si fa attendere, i padroni di casa riportano il vantaggio in doppia cifra. È ancora il centro americano a condurre i suoi con un mini break di 4punti (64-55). Canestro and one di Petteway per il -6, Mian dall’arco ricaccia indietro gli isolani. Cooley non sbaglia dalla lunetta e monetizza il quinto fallo di Houge, magia di Petteway in contropiede: 67-62. Il Banco arriva fino a -3, con Cooley e Bamforth con 42” da giocare. Ma nel finale al cardiopalma, la preghiera di Petteway scheggia il secondo ferro, mentre Gomes infila i liberi che consegnano la vittoria trentina.



AQUILA TRENTO-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 71-66:

AQUILA TRENTO: Marble 12, Pascolo 13, Mian 9, Forray, Flaccadori 2, Craft 2, Mezzanotte, Gomes 14, Hogue 8, Lechtaler, Jovanovic 11. Coach Maurizio Buscaglia.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 3, Smith 7, Bamforth 10, Petteway 12, Devecchi, Magro 2, Pierre 7, Gentile 2, Thomas 4, Polonara 3, Diop, Cooley 16. Coach. Vincenzo Esposito.

