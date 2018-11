Condividi | Red 21:11 Oggi, a Cagliari, durante il 34esimo congresso del Partito sardo d´azione, il senatore Christian Solinas è stato confermato segretario nazionale. Il nuovo presidente è Antonio Moro Psd´Az: Solinas segretario, Moro presidente



CAGLIARI – Oggi (domenica), a Cagliari, durante il 34esimo congresso del Partito sardo d'azione, il senatore Christian Solinas è stato confermato segretario nazionale del Partito Sardo d'Azione. Nel prossimo tavolo della Coalizione del Centrodestra, previsto per venerdì 30 novembre, lo stesso Solinas dovrebbe essere ufficialmente indicato come candidato presidente alle Regionali in programma nel febbraio dell'anno prossimo.



Sempre oggi, il Psd'Az ha eletto anche il suo nuovo presidente. E' il giornalista Antonio Moro.



Nella foto: Christian Solinas ed Antonio Moro Commenti CAGLIARI – Oggi (domenica), a Cagliari, durante il 34esimo congresso del Partito sardo d'azione, il senatore Christian Solinas è stato confermato segretario nazionale del Partito Sardo d'Azione. Nel prossimo tavolo della Coalizione del Centrodestra, previsto per venerdì 30 novembre, lo stesso Solinas dovrebbe essere ufficialmente indicato come candidato presidente alle Regionali in programma nel febbraio dell'anno prossimo.Sempre oggi, il Psd'Az ha eletto anche il suo nuovo presidente. E' il giornalista Antonio Moro.Nella foto: Christian Solinas ed Antonio Moro