Calcio femminile: prima vittoria per la Torres

SASSARI - Nella prima trasferta stagionale, la Sassari Torres ottiene la prima vittoria nella sesta giornata del campionato di serie C di calcio femminile. I tre punti sono arrivati grazie alle reti del nuovo acquisto Silvia Iannetti e della “bomberina” Flavia Fancellu.



PRIMO TEMPO. Dopo una prima fase di studio, all’11’ arriva la prima svolta del match: calcio di rigore per il Bologna per un fallo di Ledda su Abouzaine. L’arbitro assegna il penalty, che viene neutralizzato da Griffiths. Al 24′, trovano la rete del vantaggio: Iannetti recupera palla sulla trequarti, salta il diretto avversario e da dentro l’area fa partire un tiro che si infila a mezza altezza sulla sinistra del portiere. Il Bologna prova a correre subito ai ripari con il primo cambio: al 35', esce Perna per Marcanti. Due minuti più tardi, Fancellu sfiora il gol ben imbeccata da Peddio. Al 42', Cocco non riesce a buttarla dentro a tu per tu con il portiere, vanificando gli sviluppi di un calcio di punizione di Ledda. Si va al riposo sullo 0-1 Torres.



SECONDO TEMPO. Mister Lanfranchi getta nella mischia Sciarrone e Mastrovincenzo nel tentativo di ribaltare il risultato. La squadra di Desole non concede niente e continua ad impensierire le padroni di casa. Intorno all’ora di gioco, Maria Grazia Ladu ha due occasioni (assist di Mayla Cocco prima e di Iannetti poi) che, per questioni di centimetri, non riesce a concretizzare. Nel Bologna è Mastrovincenzo a mettersi in mostra con un paio di tentativi che non producono l’effetto sperato. A cinque minuti dalla fine, Ladu è determinante nell’azione del raddoppio: assist vincente per Fancellu, che dalla trequarti si invola verso l’area avversaria e batte Lauria per lo 0-2 finale.



BOLOGNA-SASSARI TORRES 0-2:

BOLOGNA: Lauria, Gargan, La Rocca, Perna, Nozzi, Arcamone, Prinzivalli, Casile, Gatta, Antolini, Abouziane. Allenatore Lanfranchi.

SASSARI TORRES: Griffiths; Ledda, E.Tola, Congia, Sanna; Peddio, Iannetti, Lombardo, Cocco; Fancellu, Ladu. Allenatore Desole.

