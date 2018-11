Condividi | Red 19:24 I ragazzi di mister Fabio Pala battono 3-0 il Campanedda nel match valido per l´11esima giornata del girone D grazie alle reti nella ripresa di Porcheddu, Sancis e Pintus ed agganciano Codrongianos, Coghinas, Cus Sassari e Lanteri Sassari al primo posto Prima categoria: Olmedo vince e torna in vetta



OLMEDO - L'Olmedo vince e torna in vetta. I ragazzi di mister Fabio Pala battono 3-0 il Campanedda nel match valido per l'11esima giornata del girone D grazie alle reti nella ripresa di Porcheddu, Sancis e Pintus.



Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, al 50' arriva il vantaggio locale, con Porcheddu che trova il diagonale vincente. Il raddoppio al 65', con Sancis innescato da Pes di Sanvittorio.



Il 3-0 è firmato dal mancino di Pintus, che chiude virtualmente il match al 76'. Con questo risultato, i biancoverdi agganciano Codrongianos, Coghinas, Cus Sassari e Lanteri Sassari al primo posto della classifica.



I risultati dell'11esima giornata:

Monti di Mola-Biasì 1-1 (giocata sabato)

Berchidda-Lanteri Sassari 1-2

Codrongianos-Mesu e Rios Ozieri 0-1

Coghinas-Cus Sassari 4-3

Lauras-Ittiri sprint 1-4

Luogosanto-Pozzomaggiore 3-0

Malaspina Osilo-Tempio 3-3

Olmedo-Campanedda 3-0

San Giorgio Perfugas-Siligo 4-3



Classifica: Codrongianos, Coghinas, Cus Sassari, Lanteri Sassari ed Olmedo 21; Monti di Mola 20; Tempio 19; Siligo 17; Mesu e Rios Ozieri e Pozzomaggiore 16; Campanedda e Luogosanto 15; Biasì 14; Malaspina Osilo e San Giorgio Perfugas 12; Ittiri sprint 6; Berchidda 5; Lauras 3.



Le partite della 12esima giornata:

Biasì-Malaspina Osilo

Campanedda-Cus Sassari

Ittiri sprint-San Giorgio Perfugas

Lanteri Sassari-Lauras

Mesu e Rios Ozieri-Luogosanto

Monti di Mola-Codrongianos

Pozzomaggiore-Coghinas

Siligo-Olmedo

Tempio-Berchidda



OLMEDO-CAMPANEDDA 3-0:

OLMEDO: Bellinzis, Pes di Sanvittorio, Cingotti, Marras, Sanna, S.Gnani, Sancis (25'st Cocco), Puledda (5' Sannia), Porcheddu (21'st A.Gnani), Pintus (40'st M.Carboni), P.Carboni. Allenatore Fabio Pala.

CAMPANEDDA: Fracassi, Piredda, Salaris (30'st Nuoto), Atzeni, Dongu, Monaco, Carboni, Bagedda (35'st Valia), Santona (25'st Pitzali), Mura, Puliga. Allenatore Danilo Piredda.

ARBITRO: Samuel Fronteddu di Nuoro.

