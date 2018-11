Condividi | Red 18:12 Le algheresi Sau e Costa, accompagnati dal maestro Monica Piredda, disputeranno la finale nazionale categoria Esordienti B di judo, in programma sabato 1 e domenica 2 dicembre sui tatami del PalaPellicone di Ostia Judo club Alghero ai Campionati italiani



ALGHERO – Le portacolori dello Judo club Alghero Sau e Costa, accompagnati dal maestro Monica Piredda, disputeranno la finale del Campionato italiano categoria Esordienti B di judo, in programma sabato 1 e domenica 2 dicembre sui tatami del PalaPellicone di Ostia.



Nella foto: il maestro Monica Piredda con Sau e Costa Commenti ALGHERO – Le portacolori dello Judo club Alghero Sau e Costa, accompagnati dal maestro Monica Piredda, disputeranno la finale del Campionato italiano categoria Esordienti B di judo, in programma sabato 1 e domenica 2 dicembre sui tatami del PalaPellicone di Ostia.Nella foto: il maestro Monica Piredda con Sau e Costa