Basket: Mercede settebellezze

ALGHERO - Settima vittoria in altrettante partite disputate per la Mercede Alghero, che sbanca anche il parquet dell'Astro Cagliari nell'ottava giornata del massimo campionato regionale di pallacanestro femminile. 49-71 il risultato in favore delle ragazze di coach Manuela Monticelli.



Top scorer del match Tijana Mitreva, autrice di 30punti, ben coadiuvata da Giulia Canu con 12. Tra le padrone di casa, che schieravano anche l'ex Mercede Tatiana Martellini, da segnalare gli 11punti di Canalis.



ASTRO CAGLIARI-MERCEDE ALGHERO 49-71:

ASTRO CAGLIARI: Palmas 8, Matta 9, Argiolas 2, Mellino, Bardi, Martellini 4, F.Ibba 4, Canalis 11, Cocco 2, Corda 9, Loddo, Badellino.

Coach Nicola Massa

