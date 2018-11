Condividi | S.O. 11:15 Via libera da Oppi e Cappellacci. Christian Solinas è il candidato governatore del centrodestra alle Regionali del prossimo anno. Per buona pace di chi in questi mesi voleva e chiedeva un cambio di passo e di nomi. L’accelerata sulla scelta del senatore e segretario Psd’Az è arrivata al congresso dei Quattro Mori Oppi e Cappellacci incoronano Solinas



Sarebbe tutto merito di Giorgio Oppi. E' lui, infatti, ad essere riuscito ad imprimere l'accelerata giusta e sbloccare l'impasse interno al centrodestra, per evitare di lasciare troppo spazio proprio al principale outsider in campo, il giovane Zedda (già sindaco di Cagliari). «Christian ha le giuste caratteristiche per guidare la coalizione e portarla alla vittoria» ha esclamato il vecchio saggio che ha anche confermato il vertice di dicembre per fare le ultime verifiche sulla composizione della coalizione. Commenti CAGLIARI - Matteo Salvini aveva aspettato ad esprimersi, lasciandolo in stand-by [ LEGGI ]. Attesa durata soltanto poche ore. Perché in occasione dell'apertura del congresso Psd'Az che oggi incoronerà l'ex assessore ai Trasporti e senatore ancora una volta segretario, è arrivato il via libera ufficiale alla candidatura alla presidenza della Regione in previsione delle elezioni di febbraio 2019. Tutto come ampiamente previsto insomma, nessuna sorpresa.Per bocca dei due leader di Forza Italia e Udc, Ugo Cappellacci e Giorgio Oppi. Messi da parte i dissidenti forzisti che volevano un cambio di passo e puntavano su un nome interno a Forza Italia. Prevale di gran lunga la linea romana. Solinas diventa il candidato del centrodestra a quarantacinque minuti di distanza dall’annuncio fatto a Milis da Massimo Zedda [ LEGGI ].Sarebbe tutto merito di Giorgio Oppi. E' lui, infatti, ad essere riuscito ad imprimere l'accelerata giusta e sbloccare l'impasse interno al centrodestra, per evitare di lasciare troppo spazio proprio al principale outsider in campo, il giovane Zedda (già sindaco di Cagliari). «Christian ha le giuste caratteristiche per guidare la coalizione e portarla alla vittoria» ha esclamato il vecchio saggio che ha anche confermato il vertice di dicembre per fare le ultime verifiche sulla composizione della coalizione.