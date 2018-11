Condividi | Red 23:21 La compagine algherese conquista la sesta vittoria in altrettante partite disputate nel girone B del campionato regionale di serie C2. Michael Oggianu e Roma firmano il 2-1 sul San Gavino Calcio a 5: L´Audax non si ferma



ALGHERO - L'Audax Algherese batte 2-1 il San Gavino al PalaCorbia e conquista la sesta vittoria in altrettante partite disputate nel girone B del campionato regionale di serie C2. Padroni di casa in vantaggio con Michael Oggianu, che manda le due squadre al riposo sull'1-0.



Raddoppio locale nella ripresa, con Roma. L'Audax controlla la sfida fino allo scadere. Nel recupero, arriva la rete ospite: Altea batte un calcio di punizione con gli avversari fermi e batte Puledda per il 2-1 finale.



AUDAX ALGHERESE-SAN GAVINO 2-1:

AUDAX ALGHERESE: Puledda, Moro, Santucciu, Roma, Masala, Sanna, D'Antonio, Salvatore, Michael Oggianu, Deruda, Puttolu, D'Alessandro. Coach Antonio Baldino.

