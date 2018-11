Condividi | M.P. 16:27 I professionisti selezionati sono Marta Canu 39 anni,di Olbia e Michele Bassu 38 anni, di Porto Torres. Faranno parte della Commissione tecnica di controllo ambientale della centrale Ep Produzione di Fiume Santo Fiumesanto: nominati i rappresentanti Ep



PORTO TORRES - Sono stati selezionati i due professionisti che andranno a ricoprire l’incarico di rappresentanti del Comune di Porto Torres nella Commissione tecnica di controllo ambientale della centrale Ep Produzione di Fiume Santo. Il sindaco Sean Wheeler ha firmato il decreto di nomina, una procedura avviata in attuazione della delibera di Consiglio comunale del 2015 e con la successiva pubblicazione dell'avviso pubblico per manifestazione d’interesse, lo scorso 15 giugno.



I professionisti selezionati sono la dottoressa Marta Canu 39 anni,di Olbia e l’ingegnere Michele Bassu 38 anni, di Porto Torres. Attraverso l’esame della documentazione presentata e i curricula sono stati individuati i candidati “che possiedono specifiche competenze in materia ambientale e di tutela della salute” e resteranno in carica fino alla scadenza del mandato elettivo del sindaco. L’ingegnere Michele Bassu aveva già ricoperto l’incarico di membro della commissione E.On durante la precedente amministrazione e nel febbraio del 2016 erano stati selezionati Monica Madrau e Andrea Zirulia, residenti rispettivamente a Stintino e a Sassari.



In occasione di quest’ultima selezione il sindaco Sean Wheeler aveva dichiarato: «Abbiamo cercato di guardare i titoli e la formazione e non la provenienza. Di Porto Torres c’era una persona ma lavora ad Olbia e quindi noi abbiamo preferito scegliere un soggetto che fosse presente qui sul territorio». Un criterio che in quest'ultima nomina non è stato evidentemente rispettato. Commenti PORTO TORRES - Sono stati selezionati i due professionisti che andranno a ricoprire l’incarico di rappresentanti del Comune di Porto Torres nella Commissione tecnica di controllo ambientale della centrale Ep Produzione di Fiume Santo. Il sindaco Sean Wheeler ha firmato il decreto di nomina, una procedura avviata in attuazione della delibera di Consiglio comunale del 2015 e con la successiva pubblicazione dell'avviso pubblico per manifestazione d’interesse, lo scorso 15 giugno.I professionisti selezionati sono la dottoressa Marta Canu 39 anni,di Olbia e l’ingegnere Michele Bassu 38 anni, di Porto Torres. Attraverso l’esame della documentazione presentata e i curricula sono stati individuati i candidati “che possiedono specifiche competenze in materia ambientale e di tutela della salute” e resteranno in carica fino alla scadenza del mandato elettivo del sindaco. L’ingegnere Michele Bassu aveva già ricoperto l’incarico di membro della commissione E.On durante la precedente amministrazione e nel febbraio del 2016 erano stati selezionati Monica Madrau e Andrea Zirulia, residenti rispettivamente a Stintino e a Sassari.In occasione di quest’ultima selezione il sindaco Sean Wheeler aveva dichiarato: «Abbiamo cercato di guardare i titoli e la formazione e non la provenienza. Di Porto Torres c’era una persona ma lavora ad Olbia e quindi noi abbiamo preferito scegliere un soggetto che fosse presente qui sul territorio». Un criterio che in quest'ultima nomina non è stato evidentemente rispettato.