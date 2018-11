Condividi | M.P. 15:21 Ci sono 12 milioni di entrate non riscosse dal Comune di Porto Torres. Dal Pd cittadino la proposta è quella di incrementare il periodo di rateizzazione per i cittadini in difficoltà Tasse non riscosse, Pd: «più rateizzazioni per i poveri»



PORTO TORRES - Ci sono 12 milioni di entrate non riscosse dal Comune di Porto Torres alcune in scadenza al 31 dicembre 2018. Dal Partito democratico cittadino la proposta è quella di incrementare il periodo di rateizzazione per i cittadini in difficoltà.



«Aumentiamo le rateizzazioni ai cittadini e andiamo incontro alle esigenze reddituali degli stessi», sostiene il segretario cittadino Mirko Luiu. Dopotutto quello che è stato appreso dalla stampa locale, la segreteria cittadina PD Porto Torres suggerisce di modificare il regolamento per venire incontro alle esigenze reddituali dei cittadini.



Ci sono delle fasce reddituali che non possono fronteggiare rateizzazioni che sono di massimo ventiquattro mesi. C'è una mole di crediti abbastanza consistente, infatti la crisi del territorio investe cittadini ed imprese, che non riescono a pagare. «Politicamente il PD cittadino chiede all'amministrazione comunale di andare incontro alle esigenze di chi vuole pagare - aggiunge il segretario Pd - Ad esempio aumentando la rateizzazione, che attualmente secondo il regolamento comunale è di massimo ventiquattro mesi, si chiede di adeguarlo a quello dell'Agenzia della Riscossione: massimo settantadue mesi proporzionale al reddito dei contribuenti». La regola dunque dovrebbe essere: meno reddito hanno i cittadini, più rateizzazione gli viene concessa. Commenti PORTO TORRES - Ci sono 12 milioni di entrate non riscosse dal Comune di Porto Torres alcune in scadenza al 31 dicembre 2018. Dal Partito democratico cittadino la proposta è quella di incrementare il periodo di rateizzazione per i cittadini in difficoltà.«Aumentiamo le rateizzazioni ai cittadini e andiamo incontro alle esigenze reddituali degli stessi», sostiene il segretario cittadino Mirko Luiu. Dopotutto quello che è stato appreso dalla stampa locale, la segreteria cittadina PD Porto Torres suggerisce di modificare il regolamento per venire incontro alle esigenze reddituali dei cittadini.Ci sono delle fasce reddituali che non possono fronteggiare rateizzazioni che sono di massimo ventiquattro mesi. C'è una mole di crediti abbastanza consistente, infatti la crisi del territorio investe cittadini ed imprese, che non riescono a pagare. «Politicamente il PD cittadino chiede all'amministrazione comunale di andare incontro alle esigenze di chi vuole pagare - aggiunge il segretario Pd - Ad esempio aumentando la rateizzazione, che attualmente secondo il regolamento comunale è di massimo ventiquattro mesi, si chiede di adeguarlo a quello dell'Agenzia della Riscossione: massimo settantadue mesi proporzionale al reddito dei contribuenti». La regola dunque dovrebbe essere: meno reddito hanno i cittadini, più rateizzazione gli viene concessa.