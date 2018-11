Condividi | Red 15:26 I finanzieri del Gruppo di Olbia hanno sottoposto a sequestro un´area di quasi 3mila metri quadrati trasformata in deposito di autovetture e barche abbandonate nella Zona industriale Deposito abusivo: terreno sequestrato ad Olbia



OLBIA - Nell’ambito dei controlli disposti dal Comando provinciale di Sassari nel settore della tutela dell’ambiente, i finanzieri del Gruppo di Olbia hanno concluso un intervento a contrasto degli illeciti in materia ambientale. In particolare, i Baschi verdi di Olbia, nel corso di uno specifico monitoraggio avviato in relazione a possibili illeciti ambientali, hanno individuato nei giorni scorsi, nel settore 4 della Zona Industriale di Olbia, un terreno commerciale, solo parzialmente delimitato da una recinzione, sul quale erano presenti un incredibile quantitativo di rifiuti, tra cui oltre cento automezzi, gran parte dei quali dismessi da anni e costituenti meri rottami.



Dopo aver effettuato gli accertamenti necessari ad individuare il proprietario dell’area, i militari hanno effettuato un sopralluogo, che ha confermato il reato ipotizzato e la totale assenza di autorizzazioni per l’attività di raccolta e stoccaggio di rifiuti. Al termine delle operazioni, sono risultate presenti: autovetture dismesse, componenti elettriche e meccaniche, imbarcazioni, pneumatici, motori e rifiuti ferrosi in genere sparsi su un’area di circa 2.800metri quadrati, che è stata sottoposta a sequestro.



E' stata quindi rilevata la presenza di rifiuti speciali, tra i quali la vetroresina utilizzata nelle imbarcazioni, per i quali sono previste particolari procedure di smaltimento. I proprietario del fondo interessato dal sequestro è stato deferito alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania per il reato di deposito incontrollato di rifiuti.