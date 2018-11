Condividi | M.P. 9:14 Stasera alle 21 al teatro Andrea Parodi il primo spettacolo di “Fuga dall’Asinara” di Mario Lubino che si ripeterà domani, domenica 25 novembre alle 19 organizzato dalla compagnia Teatro Sassari Fuga dall’Asinara: doppietta al Parodi



PORTO TORRES - Arriva al suo quarto e ultimo appuntamento la rassegna “Tutti a teatro” organizzato dalla Compagnia Teatro Sassari. Stasera alle 21 al teatro Parodi il primo spettacolo di “Fuga dall’Asinara” di Mario Lubino che si ripeterà domani, domenica 25 novembre alle 19 per presentare al pubblico una commedia basata sulla solidità e dell’intreccio alimentato da avvenimenti e da peripezie complicate secondo la miglior tradizione del “vaudeville”. Il procedimento è sempre rigorosamente logico. Dalla premessa si dipanano conseguenze che a loro volta ne determinano altre.



La struttura drammaturgica è costruita come un congegno ad orologeria. I personaggi vivono situazioni sempre più complicate spesso non create da loro ma dalla casualità. Al centro della vicenda un camorrista, Felice Capone, che riesce a fuggire dalla colonia penale. Viene avvistato a Santa Teresa di Gallura mentre sta per prendere il traghetto per Bonifacio, in Corsica. In realtà si trova al centro storico di Sassari. Irrompe in un appartamento sito in Via delle Muraglie e sequestra un’intera famiglia e tutti coloro che per qualsivoglia motivo frequentano la casa.



Equivoci, colpi di scena, scambi di persona, si susseguono con un crescendo vertiginoso, che rende quest'opera ricca di una comicità che trascende l'ambiente. Grazie alla meticolosità con cui sono costruiti i personaggi, ognuno con la propria storia, le proprie debolezze e fallimenti, il tessuto della commedia è farcito di innumerevoli gags dall'esito esilarante. Ingresso prezzo unico 5 euro.