Il sindaco di Sassari ha preso parte a Roma al convegno "Un manifesto per la qualità urbana" organizzato dalla Fondazione Anci, Fiabci, Anci ed Unhabitat Nicola Sanna a Roma per il convegno Anci



SASSARI - Il sindaco di Sassari Nicola Sanna ha preso parte a Roma al convegno “Un manifesto per la qualità urbana” organizzato dalla Fondazione Anci, Fiabci, Anci ed Unhabitat. Un momento di riflessione su esperienze nazionali ed internazionali per mettere a confronto strategie per il miglioramento della qualità urbana e valutare il loro impatto. Obiettivo del convegno redigere un manifesto che sia funzionale alla definizione di politiche, programmi e progetti di trasformazione dei nuclei urbani, a seconda degli ambiti geografici, culturali e sociali di riferimento.



Sanna, coordinatore della Consulta delle Città medie Anci, è intervenuto sottolineando come «le città medie italiane sono state nella storia e sono ancora oggi il luogo ideale per la qualità della vita urbana. Un'osservazione suffragata dai dati scientifici prodotti recentemente dal Dipartimento di scienze sociali dell'Università La Sapienza di Roma e pubblicata dal quotidiano “Italia oggi”.



Infatti, nella classifica finale tra le prime quarantadue città che primeggiano per la qualità della vita, non figura neanche una città metropolitana e le prime cinque su quattordici sono comunque collocate tra la 43esima e la 70sima posizione nazionale. La città di Sassari – conclude il primo cittadino - ha lavorato molto in questi anni per il miglioramento della qualità della vita recuperando ben dodici posizioni rispetto al 2017, collocandosi al 67esimo posto sul totale delle centodieci città, davanti a Oristano e Cagliari».



Nella foto: un momento del convegno