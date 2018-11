Condividi | M.P. 22:35 Undici fasce tricolori in rappresentanza dei comuni della provincia di Sassari hanno partecipato alla celebrazione della ricorrenza della Beata Vergine Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei carabinieri Porto Torres: Virgo Fidelis, folla alla festa dell´Arma



PORTO TORRES - Undici fasce tricolori in rappresentanza dei comuni della provincia di Sassari hanno partecipato alla celebrazione della ricorrenza della Beata Vergine Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei carabinieri. La santa messa presso la basilica di San Gavino davanti ad un pubblico immenso è stata officiata da Padre Mariano Asunis, cappellano militare della Legione Carabinieri Sardegna, affiancato dal parroco della chiesa don Mario Tanca.



L’occasione coincide con il 77° anniversario della battaglia di Culqualber e della Giornata dell’orfano. Gli uomini della compagnia di Porto Torres, in prima fila il comandante Danilo Vinciguerra e il luogotenente Giuseppe Denegri con le diverse rappresentative, i loro familiari, le autorità civili e militari e tutti gli amici e i fedeli si sono ritrovati insieme per la celebrazione che risale al 1949 quando il papa Pio XII proclamò ufficialmente Maria “Virgo fidelis” patrona dei carabinieri, fissandone la ricorrenza al 21 novembre: data in cui la Cristianità celebra la festa liturgica della presentazione di Maria Vergine al tempio.



Emozionanti sono state le parole di padre Mariano che ha ricordato ai presenti di vivere la propria vita seguendo l'esempio di fedeltà di Maria e l'importanza dell'impegno di tutti coloro che operano per il bene della collettività. Il capitano Vinciguerra ha ringraziato i presenti per la grande vicinanza offerta ai carabinieri che quotidianamente operano in questo territorio.