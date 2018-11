Condividi | M.P. 20:27 Lo ha dichiarato il presidente della Regione Francesco Pigliaru dopo il vertice convocato dalla giunta a cui hanno partecipato l´ assessore dell’Industria e della Difesa dell’Ambiente Chimica Verde: «ora spetta al Governo intervenire»



PORTO TORRES - «C’è una difficoltà che riguarda i rapporti tra i soci di Matrica rispetto alla realizzazione della terza fase e la Sardegna e Porto Torres non possono pagare il prezzo di un problema che non riguarda la Regione. C’è un accordo del 2011, siglato da tutti, e noi esigiamo che sia rispettato e che si trovi al più presto una soluzione ai problemi emersi nell’incontro di oggi. Chiediamo con forza che gli investimenti non solo siano confermati ma che la filiera della chimica verde sia completata in linea con le prospettive disegnate nel 2011». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Francesco Pigliaru dopo il vertice convocato dalla giunta a cui hanno partecipato l' assessore dell’Industria e della Difesa dell’Ambiente, Maria Grazia Piras e Donatella Spano, il sindaco di Porto Torres, rappresentanti dei Comuni di Sassari e Alghero.



Presenti anche l’amministratore della Provincia di Sassari, i rappresentanti delle aziende Eni che operano nel territorio, Versalis e Syndial, di Novamont, Matrica e le segreterie regionali, territoriali e di categoria di Cgil, Cisl e Uil. Il presidente Pigliaru promette: «Investiremo il Governo affinché porti i massimi vertici dei due partner industriali a un confronto per trovare una soluzione favorevole alle prospettive di sviluppo, di crescita e di lavoro a Porto Torres». In primo piano gli impegni dei partner industriali coinvolti che riguardano le prospettive di sviluppo della chimica verde e degli impianti dislocati nell’area industriale del nord Sardegna. Il presidente Pigliaru ha ribadito l’importanza di recuperare una prospettiva per favorire lo sviluppo di un progetto che è fondamentale non solo per la Sardegna ma per tutta per l’Italia.



