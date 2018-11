video Condividi | S.O. 18:27 «Sindaco stia tranquillo, la Lega vuole 4 corsie»



Parla Matteo Salvini, vicepremier, ministro dell´Interno e autorevole esponente del Governo Conte, e l´algherese Michele Pais conferma: «la Lega vuole la 4 corsie e si sta impegnando per la realizzazione della strada il cui unico problema rimane superare il Ppr di Soru». Poi l´annuncio: presto Salvini sarà ad Alghero, il sindaco stia tranquillo.