Doppio arresto ad Escalaplano

ESCALAPLANO - Ieri pomeriggio (giovedì), un allevatore 44enne di Escalaplano ed un pensionato 71enne di Nurri, impegnati in una battuta di caccia grossa, sono stati arrestati in flagranza di reato dal personale della Stazione forestale di Escalaplano e del Nucleo investigativo di Polizia ambientale e forestale del Servizio Ispettorato di Cagliari, in collaborazione con i Carabinieri del locale reparto e della Compagnia e Squadriglia di Jerzu. Il primo, già noto alle Forze dell'ordine e sottoposto a misura cautelare (affidamento in prova), utilizzava un fucile rubato. Il secondo, anche'esso già noto alle Forze dell'ordine, aveva con se un'arma con la matricola abrasa.



Entrambi appassionati di caccia grossa, sono privi di porto d'armi a causa dei loro trascorsi giudiziari. I due, che erano soliti cacciare i cinghiali in prossimità dell'ovile del 44enne, nelle campagne di Escalaplano, una volta terminata la battuta di caccia nascondevano le armi di illecita provenienza nei cespugli. Gli agenti forestali ed i Carabinieri li hanno quindi seguiti passo dopo passo nei preparativi fino alla flagranza di reato. Uno dei due ha tentato la fuga, ma è stato prontamente fermato dagli inquirenti.



