Nell'ambito delle attività di contrasto all'evasione fiscale, le Fiamme gialle del Nucleo di Polizia economico–finanziaria della Guardia di finanza di Cagliari hanno controllato un soggetto economico del capoluogo operante nel settore dei giochi Scoperta evasione per oltre 148mila euro



CAGLIARI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle del Nucleo di Polizia economico–finanziaria della Guardia di finanza di Cagliari hanno controllato un soggetto economico del capoluogo operante nel settore dei giochi. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti.



In particolare, le operazioni di controllo, effettuate anche con l'ausilio dei dati provenienti dai concessionari di rete autorizzati dall'Aams, hanno consentito di far emergere l'omessa contabilizzazione e dichiarazione di una parte dei proventi percepiti per la raccolta delle giocate memorizzate nelle slot machines. Proventi che, con l'indebita deduzione di costi non documentati, hanno consentito ai militari di ricostruire, per l'annualità 2016 sottoposta a controllo, una base imponibile sottratta a tassazione di 148.709euro, con un'evasione Iva di 10.355euro.