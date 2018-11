Condividi | Red 15:58 Tanti gli appuntamenti organizzati in città per sabato e domenica dalla Rete delle donne di Alghero, dalla Fidapa, dalla Società Umanitaria, dalla Nobento, dalla Biblioteca San Michele, da Impegno rurale e dal Cpo-Cug Giornata internazionale contro violenza sulle donne ad Alghero



ALGHERO – Anche Alghero risponderà presente alla “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2018”. Tanti gli appuntamenti organizzati in città per sabato 25 e domenica 26 novembre dalla Rete delle donne di Alghero, dalla Fidapa, dalla Società Umanitaria, dalla Nobento, dalla Biblioteca San Michele, da Impegno rurale e dal Cpo-Cug.



Si inizia sabato alle 12, con l'inaugurazione del Centro di ascolto per donne vittime di violenza, in Via Pola, a Fertilia, a cura della Rete delle donne di Alghero. Alle 18, nella Torre di San Giovanni, nel Largo San Francesco, spazio alla tavola rotonda “Un cerchio contro la violenza”, testimonianze di donne, organizzata dalla Fidapa e rivolta a tutte le donne che vorranno, liberamente e con semplicità, raccontare le loro storie, riferire le loro riflessioni, i loro pensieri, leggere dei brani sulla violenza contro le donne. Parteciperà alla serata Neria De Giovanni, che parlerà del suo libro “Tacita Muta. La Dea del silenzio”. Alle 18.30, al Teatro Civico, la Società Umanitaria propone la proiezione del film “L’Affido: una storia di violenza”. Alle 20.45, sempre a Teatro, la Nobento organizza “Ama per sempre”, musiche e parole con Raimondo Dore Trio; in anteprima mondiale “Paolo e Francesca”, live performance.



Domenica, si ricomincia alle 18.30, alla Biblioteca San Michele, per la conferenza “Il sacrificio di Dafne. La violenza di genere tra psicologia e mito”. Inoltre, in biblioteca sarà esposta una bibliografia sull'argomento. Alle 18.30, al Teatro Civico, la Società Umanitaria presenterà la proiezione del film “La bella e le bestie.



Ma la manifestazione si allungherà anche a dicembre. Domenica 2 dicembre, alle 18.30, nella sua biblioteca di Santa Maria la Palma, l'associazione Impegno Rurale presenterà reading di poesia. Venerdì 7, alle 18, invece, sarà il Cpo-Cug a proporre il convegno “Violenza sui luoghi di lavoro” nella Sala conferenze de Lo Quarter.



