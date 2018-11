Condividi | Red 16:26 Sabato sera, nella Biblioteca comunale di Alghero, l´Associazione Itinerandia chiuderà le attività del 2018 con uno spettacolo di parole, musica e danza dedicato a Pablo Neruda dal titolo “Si cada dìa cae...”, allestito con la collaborazione del Comune di Alghero, della Libreria Cyrano e della Fondazione Alghero Poesia, musica, danza per Pablo Neruda



ALGHERO – Domani, sabato 24 novembre, alle 19.30, nella Biblioteca comunale di Alghero, l'Associazione Itinerandia chiuderà le attività del 2018 con uno spettacolo di parole, musica e danza dedicato a Pablo Neruda dal titolo “Si cada dìa cae...”, allestito con la collaborazione del Comune di Alghero, della Libreria Cyrano e della Fondazione Alghero. Ne saranno protagonisti il critico letterario Hernán Loyola (massimo esperto dell'opera del premio Nobel cileno), la cantante Franca Masu, i musicisti Luca Falomii (chitarra) e Salvatore Maltana (contrabbasso), le danzatrici della compagnia di danza Tersicore, che metteranno in scena coreografie diAnna Paola Della Chiesa.



Le coreografie di Della Chiesa saranno interpretate da Siria Bonu, Simonetta Doro, Roberta Lecis, Caterina Loriga, Vanessa Lozano, Alessandra Scalas, Giulia Tomassini e Laura Vargiu, con la collaborazione di Laura Dore e Giangi Costa. Gli allestimenti sono a cura di Fabio Loi e Chiara Porcheddu.



Con lo spettacolo, Itinerandia chiude il ricco programma di attività di promozione del libro e della lettura portato avanti durante l'anno con incontri con l'autore e laboratori nelle scuole cittadine, presentazioni, reading e, soprattutto, il festival “Dall'altra parte del mare”, organizzato con la Libreria Cyrano e con il sostegno della Fondazione Alghero, dell'Amministrazione comunale, dell'Assessorato regionale al Turismo e dell'Istituto Treccani. Neruda (Parral 1904–Santiago 1973) si dedicò, dopo gli esordi letterari, alla carriera diplomatica e a quella politica. Esiliato nel 1948, fece ritorno nel suo paese solo negli ultimi anni della sua vita. Nel 1971, fu insignito del premio Nobel. Tra le sue opere principali, i libri poetici “Residenze sulla terra”, “Canto generale”, “L’uva e il vento”, “I versi del Capitano”, “Odi elementari”, “Stravagario” e “Memoriale di Isla Negra”, il dramma “Splendore e morte di Joaquín Murieta” ed il libro di memorie “Confesso che ho vissuto”.



