Gavino Sanna presenta il libro alla Filippo Canu

PORTO TORRES - Un’eredità simpatica, quasi un marcatore sociale, così il soprannome identifica diverse persone o famiglie che hanno caratterizzato la comunità di Porto Torres. Oltre 600 nomignoli appartenenti ai turritani di ieri e di oggi sono descritti nel libro “Immusgi” del pubblicitario Gavino Sanna edito Delfino.



La presentazione oggi, venerdì 23 novembre alle 18 presso la sala conferenze Filippo Canu per raccontare la Porto Torres del passato che ha segnato inconsapevolmente le sorti di tanti turritani. Nel libro anche cento disegni originali realizzati dal maestro della penna e dell’immagine Gavino Sanna che con questo libro è voluto ritornare a casa propria regalando ricordi e un contesto ludico con il sorriso sulle labbra.



