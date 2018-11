Condividi | Red 11:08 La Giunta regionale ha stanziato aiuti in conto interessi per le piccole e le medie imprese per le operazioni di credito di durata fino a dodici mesi Prestiti agrari di conduzione: un milione dalla Regione



CAGLIARI - Via libera dall’Esecutivo Pigliaru alla delibera, proposta dall’assessore regionale dell’Agricoltura Pier Luigi Caria, che incrementa con un altro milione di euro i 2,5milioni già stanziati per gli aiuti in conto interessi per operazioni di credito a breve termine (di durata fino a dodici mesi) destinati alle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Rispetto al fondo iniziale, stanziato per le annualità 2016-2018, le nuove risorse interverranno sia per abbattere gli interessi sui prestiti di conduzione e sia, questa la novità, per abbattere i costi delle garanzie emesse dai confidi.



Questa integrazione all’intervento originario è stata prevista per venire incontro alle difficoltà che le Pmi interessate dal provvedimento hanno dovuto affrontare durante le calamità naturali intercorse negli anni 2017-2018. «Abbiamo pensato di continuare a sostenere le nostre Pmi, con adeguate misure di accesso al credito volte a favorire lo sviluppo e la competitività, poiché sono tutt’ora fortemente presenti alcune dinamiche negative originate dalla crisi economica che ha portato alla fase recessiva degli ultimi anni», ha dichiarato Caria.



«Favorire l'accesso al credito per le attività di conduzione assicura un supporto importante per tali realtà produttive che purtroppo pagano alcuni gap strutturali di presenza sui mercati e numerosi cali di liquidità dovuti agli interventi di ristoro aziendale seguiti agli eventi calamitosi di queste ultime due stagioni», ha concluso l'assessore dell'Agricoltura.