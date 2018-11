video Condividi | Red 21:41 Il vicepremier ha visitato oggi Olbia, Nuoro, Tortolì e Girasole, mentre domani sarà a Villasimius, Cagliari e Capoterra. «La quattro corsie Sassari-Alghero si farà!», ha promesso posando con un cartello accanto al consigliere comunale algherese Michele Pais «La 4 corsie si farà»: hashtag di Matteo Salvini



ALGHERO - Bagno di folla per Matteo Salvini in Sardegna. Il vicepremier, in vista delle Elezioni regionali in programma nel febbraio 2019, ha partecipato oggi pomeriggio (giovedì) a due incontri pubblici, all'auditorium della stazione di Olbia marittima ed all'ExMè di Nuoro, per poi partecipare all'inaugurazione della sede Lega Ogliastra a Tortolì ed alla cena organizzata in un hotel ristorante di Girasole, in località Tradala. Domani, venerdì 23 novembre, invece, alle 10.30 visiterà un immobile confiscato alla criminalità organizzata a Villasimius; alle 12 parteciperà alla presentazione del 34esimo Congresso del Psd'Az a Cagliari; un'ora dopo, sempre nel capoluogo isolano effettuerà un sopralluogo nelle aree colpite dall'alluvione, per poi chiuderà, alle 14, con un pranzo in un ristorante di Capoterra.



«Non vinceremo, ma stravinceremo le elezioni di febbraio», ha dichiarato il leader leghista, che si è detto fiducioso per l'entusiasmo rilevato e che domani parteciperà ad un tavolo organizzato dalla Coalizione di Centrodestra, che deve ancora designare il suo candidato presidente: «Il candidato governatore e i candidati consiglieri non li sceglie qualcuno a tavolino a Milano o a Roma, ma li scelgono i sardi e io mi metto a disposizione».



Ad Olbia, a margine dell'incontro, Salvini ha incontrato il consigliere comunale algherese Michele Pais, facendosi fotografare con un cartello tanto semplice, quanto esplicativo: «La quattro corsie Sassari-Alghero si farà!». Un impegno che Alghero e tutto il nord ovest dell'Isola attendono che si trasformi nel via (e non nell'ennesimo V.I.A.) ai lavori per il Lotto 1 della Strada statale 291.



Intanto, dopo le scritte e i manifesti non certo amichevoli visti a Cagliari, si sono registrate oggi anche contestazioni a Nuoro, dove il vicepremier ha trovato ad attenderlo anche un gruppo di manifestanti che, intonando il canto partigiano “Fischia il vento”, ha sventolato le bandiere di Potere al popolo ed issato cartelli con su scritto «Mai con Salvini». Comunque, il tour di Matteo Salvini nell'Isola continua.



