Referendum per la prima volta ad Alghero



ALGHERO - La Commissione consiliare competente presieduta da Elisabetta Boglioli ha avviato questa mattina i lavori, esaminando il testo del regolamento che disciplina le modalità e le fasi procedimentali per l’indizione e lo svolgimento del Referendum consultivo popolare previsto dall’art. 60 dello Statuto Comunale. Seppur presente nello Statuto del Comune di Alghero fin dal 1991, l'istituto mai prima d'ora era stato regolamentato.



Si tratta in realtà di uno strumento formidabile, che consente la diretta partecipazione della popolazione alle scelte di carattere generale e strategico, la cui indizione può essere richiesta tanto dai Consiglieri comunali quanto dai singoli cittadini. E' certamente una forma di partecipazione diretta che avvicina i cittadini alle istituzioni e garantisce quel coinvolgimento da sempre auspicato su grandi temi di carattere non solo economico, potenzialmente in grado d'interessare l'intera comunità locale.



Il testo all'attenzione dei Consiglieri ne disciplina l'oggetto e la validità, normandone le modalità di svolgimento e la proclamazione dei risultati. I Commissari hanno anche esaminato il quesito referendario proposto dal Sindaco e dalla Giunta, circa la volontà della cittadinanza di vedere completato a 4 corsie il tracciato della Strada Statale 291 Sassari-Alghero, rimandando ad approfondimenti nella riunione aggiornata al prossimo 29 novembre.



