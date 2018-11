Condividi | P.P. 12:19 La consigliera comunale di Alghero si dimette dal gruppo consiliare del Partito dei Sardi ed entra nel gruppo misto. Lettera protocollata all'attenzione del presidente Tedde Marina Millanta lascia il gruppo PdS



ALGHERO - Piccoli spostamenti in aula ad Alghero. Marina Millanta si dimette dal gruppo consiliare del Partito dei Sardi. Andrà inizialmente a rinfoltire la flotta di consiglieri presenti nel gruppo Misto, oggi rappresentato dai consiglieri Alessandro Nasone e Monica Pulina. All'origine dell'addio probabili divergenze politiche nel coordinamento locale. PdS che rimarrà rappresentato in via Columbano dal capogruppo Elisabetta Boglioli, presidente della I Commissione.



