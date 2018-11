Condividi | Red 17:08 Le imprese sarde inserite nel marketplace mondiale su internet. Il programma transfrontaliero conclude il suo percorso alla fiera di Madrid. Ad affiancarle, importanti partner istituzionali: in Sardegna Promocamera, l’Azienda speciale della Camera di commercio del nord Sardegna, ed il Consorzio industriale provinciale di Sassari MarittimoTech, successo al South summit



CAGLIARI - Dieci startup sarde, toscane, liguri e francesi accanto a colossi internazionali come “Google”, “Coca cola”, “Ibm” ed “Airbus”: il “South summit” di Madrid ha consacrato il successo del programma “MarittimoTech”, l’acceleratore d’impresa che ha affiancato e supportato oltre quaranta idee d’impresa in un percorso culminato nella grande fiera del settore ospitata nella capitale spagnola. Il South summit è stato il traguardo finale di un viaggio iniziato a febbraio, con la selezione di una quarantina d' imprese innovative nelle filiere “blu” e “verdi” (biotecnologie, energie rinnovabili, turismo innovativo, nautica e cantieristica navale) tra Sardegna, Liguria, Toscana, Corsica e Var-Alpi Marittime francesi: ognuna con la propria idea, avevano intrapreso un cammino di crescita tra seminari ed incontri con esperti e tutor per sviluppare al meglio il proprio business.



Ad affiancarle, importanti partner istituzionali: in Sardegna Promocamera, l’Azienda speciale della Camera di commercio del nord Sardegna, ed il Consorzio industriale provinciale di Sassari. Nel Transnational pitch, ospitato a settembre a Sassari, ne erano state selezionate dieci, due per ogni regione partecipante, tutte ammesse al Summit madrileno, uno dei più importanti incontri europei per le startup. Nella “tre giorni” spagnola, i “magnifici dieci” hanno incontrato investitori e partner, tra cui alcuni colossi dell’imprenditoria mondiale, riuscendo a strappare importanti risultati. Grande successo per le due aziende sarde presenti: «Grazie al Summit ho attivato contatti con numerosi investitori e negli incontri frontali ho conosciuto diversi soggetti interessati alla mia idea», spiega Domenico Cassitta, di Cassittalab, creatore del dispositivo Radoff, capace di ripulire l’aria dal cancerogeno gas radon, seconda causa al mondo di tumore al polmone. «Il progetto è servito anche a creare un network con altre realtà di tutto il mondo, tanto che MarittimoTech ci ha fatto conoscere un giovane startupper che abbiamo deciso di assumere», ha concluso. Entusiasta anche Davide Sanna, di Relicta, inventore di una bioplastica per packaging completamente biodegradabile: «Contatti molto interessanti sono stati attivati con un investitore italiano e un manager tedesco che opera nel mercato della cosmesi».



Ottime prospettive per le aziende innovative del territorio, quindi, che grazie a MarittimoTech possono collocarsi nel mercato globale. Ma non solo: tutte le startup partecipanti alla fiera resteranno per un anno nel marketplace, una sezione del sito internet di South summit, che consentirà di rimanere visibili per lungo tempo e di incrementare quindi i contatti con gli investitori di tutto il mondo. «Attività e servizi ad alto valore aggiunto come il supporto alle idee di business e l'educazione all'imprenditorialità sono messi a disposizione del territorio dal sistema camerale», spiega il presidente della Camera di commercio del nord Sardegna Gavino Sini. Gli fa eco il presidente di Promocamera Maria Amelia Lai, che sottolinea il costante impegno «a rafforzare il potenziale di innovazione delle imprese locali, trasmettendo l'importanza della partecipazione ai progetti comunitari per la crescita delle aziende sui mercati anche internazionali». «Facilitare l'accesso delle imprese nel mercato può fare da innesco per creare opportunità di crescita e nuova occupazione, anche grazie al nostro Centro di competenze transfrontaliero», conclude il direttore tecnico di Promocamera Luigi Chessa.