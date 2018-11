Condividi | Red 13:17 Investimenti per scuole sicure ed accoglienti: al via i lavori di ammodernamento delle scuole cittadine. Interventi strutturali non rimandabili nel plesso di Via Vittorio Emanuele. Classi trasferite temporaneamente al Sacro Cuore Iscol@: lavori al via ad Alghero



ALGHERO - Diciotto istituti scolastici coinvolti per altrettanti appalti affidati al comparto artigianale, 3,95milioni di euro di investimento sul fronte del miglioramento complessivo dell’edilizia scolastica. Finanziamenti regionali vincolati alla partenza immediata dei cantieri già appaltati, ottenuta la delega dalla Regione autonoma della Sardegna si aprono i cantieri del progetto Iscol@ che, a stretto giro, vedrà all’opera tutti i lavori con evidenti ricadute per la filiera dell’edilizia. Nel rispetto delle tempistiche di legge e dell’uso delle risorse, si avvia il ciclo di interventi che si caratterizzano per l’isolamento termico, nuovi infissi, impianti di riscaldamento, interventi edili: l’Asse 2 del progetto regionale mira a rendere le scuole migliori sul piano architettonico, più funzionali ed in linea con le esigenze di una didattica moderna.



Messa in sicurezza al centro del programma di interventi che iniziano scaglionati nelle scuole primarie e secondarie di primo grado della città. Da alcuni giorni, sono iniziati i lavori nella scuola elementare Lido-San Giovanni e nella scuola materna di Via Vittorio Emanuele, dove si attua l’unica opera per la quale si è reso necessario trasferire momentaneamente le classi nel plesso della Scuola Sacro Cuore. Si tratta di lavori indispensabili al recupero strutturale del solaio e dell’installazione ex novo di un impianto di climatizzazione moderno ed efficace. Concordati da parte del settore tecnico e degli uffici Pubblica istruzione incontri con i dirigenti scolastici per conciliare in maniera ottimale le inevitabili interferenze con l’attività didattica e renderle il meno invasive possibile le operazioni che, tuttavia, saranno concentrate in tempi di esecuzione stringenti.



«Uno sforzo importante – commenta l'assessore comunale alla Pubblica istruzione Gabriella Esposito – utile a migliorare la qualità delle scuole dedicate ai nostri ragazzi. Priorità alla sicurezza e modernizzazione sono gli obbiettivi principali di questo primo passo del Progetto Iscol@. Il prossimo, ancora più ambizioso, è quello dell'Asse I del programma, altri 3,6milioni di euro, cioè quello che vede Alghero protagonista con il progetto pilota "La scuola del nuovo Millennio", nelle scuole medie di Via Tarragona, con un moderno e funzionale auditorium per sostenere la vocazione musicale che in questi anni l'istituto comprensivo ha sviluppato con ottimi risultati». Scuole sicure ed accoglienti, aperte alla comunità con attività extra scolastiche di formazione, culturali e ludiche: il programma di investimenti vede la città di Alghero in prima fila ammoderna tutte le scuole: Via Malta, Via Vittorio Emanuele, La Pedrera, Maria Immacolata, Via Matteotti, Sacro Cuore, Lido-San Giovanni, Via XXIV maggio, Via Asfodelo, Via Mattei, Fertilia, Santa Maria la Palma, La Cunetta, Il Carmine, Sant'Anna e Via De Biase.