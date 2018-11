Condividi | Red 9:47 Il 39enne pluripremiato regista algherese sarà tra i candidati del partito isolano nel Collegio di Nuoro. «La Sardegna dei giovani e della cultura con Fortza Paris per una Sardegna che cambia passo», dichiara il presidente nazionale Gianfranco Scalas Elezioni regionali: Fabio Mulas con Fortza Paris



ALGHERO - La composizione delle liste per le Elezioni regionali 2019 di Fortza Paris è quasi alla completa definizione, privilegiando uomini e donne espressione dei territori, capaci e portatori di un rinnovamento. Una particolare attenzione alle problematiche culturali come veicolo di crescita sociale ed economica. Quale acclarato esempio di questa attenzione verso la cultura sarda è la candidatura del noto regista del pluripremiato film “Bandidos e Balentes” Fabio Mulas .nel Collegio di Nuoro.



Mulas, nato ad Alghero nel 1979, a vent'anni si è trasferito a Roma per studiare cinema e ha lavorato in diversi film. Rientrato in Sardegna, si è radicato tra il Goceano, il Nuorese ed il Mejlogu. Conosciuto come Fabio Manuel Mulas, è un regista, produttore e distribuzione cinematografico con diciassette anni di carriera nel settore cineaudiovisivo. Venuto alla ribalta del grande pubblio nel 2017 con Bandidos e Balentes “il codice non scritto”, con cui ha vinto il titolo di miglior film in lingua straniera, e detiene il record isolano degli Award vinti, portando in venticinque Nazioni un contenitore culturale sardo e promuovendo nel mondo la lingua sarda, gli usi, i costumi, le usanze e le tradizioni popolari della Sardegna, e promuovendo il turismo e la conoscenza della Sardegna nel mondo.



Appassionato di cultura sarda, Mulas è un ex militare della Brigata Sassari, in cui ha prestato servizio per sette anni. Da oltre quattordici anni è nel corpo dei Vigili del fuoco. «La Sardegna dei giovani e della cultura con Fortza Paris per una Sardegna che cambia passo», chiosa il presidente nazionale Gianfranco Scalas.



Nella foto: Fabio Manuel Mulas premiato al Coral Coast di Alghero Commenti ALGHERO - La composizione delle liste per le Elezioni regionali 2019 di Fortza Paris è quasi alla completa definizione, privilegiando uomini e donne espressione dei territori, capaci e portatori di un rinnovamento. Una particolare attenzione alle problematiche culturali come veicolo di crescita sociale ed economica. Quale acclarato esempio di questa attenzione verso la cultura sarda è la candidatura del noto regista del pluripremiato film “Bandidos e Balentes” Fabio Mulas .nel Collegio di Nuoro.Mulas, nato ad Alghero nel 1979, a vent'anni si è trasferito a Roma per studiare cinema e ha lavorato in diversi film. Rientrato in Sardegna, si è radicato tra il Goceano, il Nuorese ed il Mejlogu. Conosciuto come Fabio Manuel Mulas, è un regista, produttore e distribuzione cinematografico con diciassette anni di carriera nel settore cineaudiovisivo. Venuto alla ribalta del grande pubblio nel 2017 con Bandidos e Balentes “il codice non scritto”, con cui ha vinto il titolo di miglior film in lingua straniera, e detiene il record isolano degli Award vinti, portando in venticinque Nazioni un contenitore culturale sardo e promuovendo nel mondo la lingua sarda, gli usi, i costumi, le usanze e le tradizioni popolari della Sardegna, e promuovendo il turismo e la conoscenza della Sardegna nel mondo.Appassionato di cultura sarda, Mulas è un ex militare della Brigata Sassari, in cui ha prestato servizio per sette anni. Da oltre quattordici anni è nel corpo dei Vigili del fuoco. «La Sardegna dei giovani e della cultura con Fortza Paris per una Sardegna che cambia passo», chiosa il presidente nazionale Gianfranco Scalas.Nella foto: Fabio Manuel Mulas premiato al Coral Coast di Alghero