Exploralghero punta la Valle della luna

ALGHERO – Per domenica 25 novembre, ExplorAlghero propone un'escursione a Capo Testa, nel territorio comunale di Santa Teresa di Gallura. Escursione che si svilupperà lungo un percorso costiero che compie quasi per intero il periplo del capo. I oartecipanti si muoveranno tra gli imponenti monoliti granitici che caratterizzano l'area, maestosi giganti di roccia dalle forme sinuose modellate dal vento, visiteranno le splendide cale dalle acque cristalline, attraverseranno la famosa Valle della luna e raggiungeranno il faro di Capo Testa, che si affaccia sull' impetuoso mare delle Bocche di Bonifacio.



Il percorso proposto si sviluppa in un anello di circa 7,5chilometri, tra andata e ritorno, con un dislivelli di circa 70metri e pendenza massima del 35percento. Il tracciato presenta un fondo prevalentemente su base rocciosa. L'escursione di livello “E-escursionistico”, avrà durata di circa cinque pre (compresa la pausa pranzo) e prevederà un numero massimo di trenta partecipanti. E' quindi obbligatoria la prenotazione entro sabato mattina. Sono indispensabili un discreto allenamento alle lunghe camminate su terreni accidentati con forti pendenze, scarpe da trekking, un abbigliamento adatto alla stagione ed una buona riserva di acqua. Gli organizzatori consigliano di portare un pasto al sacco (che verrà consumato a metà percorso) e raccomandano a tutti i partecipanti di considerare bene le difficoltà del percorso e l'equipaggiamento richiesto, prima di prenotare. Inoltre, ExplorAlghero si riserva di annullare l'escursione se le condizioni meteo non saranno ottimali o se non si raggiungerà il numero minimo di partecipanti.



