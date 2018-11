Condividi | Red 10:06 Presentata a Roma la 17esima edizione della Fiera nazionale della piccola e media editoria. La casa editrice algherese sarà l´unica che si presenterà in rappresentanza dell´Isola alla Fiera della piccola e media editoria, in programma da mercoledì 5 a domenica 9 dicembre nel centro Congressi de La Nuvola Nemapress unico editore sardo a Più libri più liberi



ALGHERO - Presentata a Roma la 17esima edizione della Fiera nazionale della piccola e media editoria “Più libri più liberi”, in programma nel centro Congressi de La Nuvola, nel quartiere Eur, da mercoledì 5 a domenica 9 dicembre. Il direttore generale della Fiera Fabio del Giudice, il residente dell’Aie Ricardo Franco Levi ed altri attori istituzionali hanno illustrato contenuti e “numeri” della Fiera, che già l’anno scorso ha superato i 100mila visitatori, candidandosi ad essere la più imponente manifestazione del settore in Italia.



«Tra le oltre 500 case editrici provenienti da tutta Italia, presenti in Fiera con un proprio stand, a rappresentare l’editoria sarda nell’elenco risulta soltanto la Nemapress di Alghero - dichiara Neria De Giovanni, titolare delle Edizioni Nemapress - Fin dall’inizio di Più libri Più liberi, la Nemapress ha scelto di investire le proprie risorse economiche ed umane in questa Fiera e con orgoglio esponiamo nel nostro stand sempre la bandiera dei Quattro mori, che suscita interesse e simpatia tra i visitatori. La gente ama la Sardegna e così nella nostra produzione che presentiamo in Fiera c’è un settore dedicato agli autori cosiddetti “continentali” ed uno dedicato agli scrittori sardi, che quest’anno, in Nemapress sono particolarmente attivi. Non aspettiamo fondi pubblici dalla Regione, che pure sarebbero graditi ed indispensabili - conclude De Giovanni - ma rischiamo in proprio, perché crediamo nel progetto culturale della Nemapress, che vuole rappresentare un ponte di contatto tra la realtà della scrittura sarda e quella del resto dell’Italia».



