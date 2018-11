Condividi | Red 23:21 Vittoria autoritaria degli uomini di coach Vincenzo Esposito, che hanno espugnato il parquet della Savaria Arena per 60-92. Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari chiude il girone al secondo posto Basket: la Dinamo spegne il Vulcano



SASSARI – Il Banco di Sardegna torna a sorridere e lo fa sul campo ungherese di Szombathely, con la vittoria autoritaria su Falco Vulcano per 60-92 sul parquet della Savaria Arena. Per gli uomini di coach Vincenzo Esposito si chiude dunque con una vittoria la regular season di Fiba Europe cup, con la qualificazione al turno successivo conquistata già due settimane fa.



Starting five biancoverde con Smith, Bamforth, Pierre, Thomas e Cooley, Falco Vulcano risponde con Reddic, Biro, Varadi, Toth e Pustahvar. Avvio contratto per entrambe le squadre; i primi a sbloccarsi sono i padroni di casa dopo oltre 3’ di gioco con Biro. Per i biancoverdi c’è la bomba di Pierre: il Falco Vulcano si porta fino al +6 con Reddic. Ancora Pierre dalla lunga distanza ad accorciare: break sassarese con il trio italiano Polonara-Spissu-Gentile ed il Banco conduce 14-18 dopo 10’. Nella seconda frazione, la Dinamo cambia velocità e piazza un parziale positivo da 5-15 con Parodi, Cooley, Spissu, Smith e Thomas. Gli ungheresi interrompono l’emorragia, ma i biancoverdi ricacciano indietro con Polonara, Pierre e Thomas. La tripla di Smith chiude il primo tempo sul +17 isolano (30-47).



Al rientro dall’intervallo lungo, i sassaresi proseguono la loro corsa grazie ad una difesa arcigna e tanta energia da parte di tutti. Protagonisti al rientro dalla pausa sono Pierre e Spissu. Anche Magro si unisce alla causa ed il Banco scrive il +30. Reddic prova a condurre la rimonta ungherese, ma Gentile e Smith ricacciano indietro con autorità. Dopo 30’ è ancora +30 biancoverde (45-75). Negli ultimi 10' di gioco, il copione non cambia. Alla Savaria Arena di Szombathely finisce 60-92.



FALCO VULCANO-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 60-92:

FALCO VULCANO: Reddic 14, Kucsora 3, Biro 14, Varadi 10, Curry, Hodi, Toth 8, Kormendi, Norfleet, Bruinsma, Verszto, Pushtavar 11. Coach Gasper Ckom.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 12, Smith 7, Bamforth 14, Devecchi, Parodi 2, Magro 2, Pierre 15, Gentile 8, Thomas 10, Polonara 15, Cooley 7. Coach Vincenzo Esposito.

