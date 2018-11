Condividi | S.O. 17:47 Lo annuncia il delegato territoriale di Sassari, Francesco Ginesu: Si tratta di guadare a quest’opera in un’ottica di tipo transfrontaliero, così come era stata progettata, ovvero un collegamento fra il Nord Sardegna e la Corsica Confapi: battaglia per la 4 corsie



ALGHERO - Le imprese associate a Confapi sostengono con forza le amministrazioni del territorio nel loro impegno nell’ azione di sostegno per ottenere la conclusione dell’opera stradale di collegamento fra Sassari e l’aeroporto di Alghero Fertilia. Lo annuncia il delegato territoriale di Sassari, Francesco Ginesu: «Si tratta di guadare a quest’opera in un’ottica di tipo transfrontaliero, così come era stata progettata, ovvero un collegamento fra il Nord Sardegna e la Corsica, quindi tra Italia e Francia, un’opera che serve per lo sviluppo futuro di quest’area già sofferente per la perdita di tutti i posti di lavoro collegati all’area industriale di Porto Torres, e che tramite la quattro corsie mira a un possibile sviluppo interno grazie ai collegamenti che con essa si possono garantire».



«Si discute sempre della fondamentale importanza dei trasporti da e per la Sardegna», sottolinea Ginesu, «ma i collegamenti interni sono imprescindibili, se è vero che bisogna garantire la mobilità di sardi e non solo da e per la Sardegna». Per questo Confapi Sardegna ritiene fondamentali i collegamenti dagli aeroporti o porti verso i centri della Rete Metropolitana, «e la quattro corsie Sassari-Alghero è assolutamente un’arteria a cui non si può rinunciare, anche per garantire maggiore sicurezza a chi transita quotidianamente su quel tratto».



I dirigenti locali Confapi ritengono che le piccole e medie imprese che oggi costituiscono l'ossatura economica del paese e della Sardegna nello specifico, non possono rischiare di perdere opportunità di sviluppo a causa dell'assenza delle minime dotazioni che un territorio deve avere. Una delegazione del direttivo si recherà nei prossimi giorni al presidio fisso istituito dall'amministrazione di Alghero, per portare la propria solidarietà e per discutere di tutte le azioni da attuare nei confronti dei rappresentanti locali in Parlamento, perché si occupino attivamente di questo importante tratto viario, e perché si lavori per svilupparlo ancora di più e non per bloccarlo.