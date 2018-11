Condividi | Red 14:39 Via all´iter procedurale per l’accertamento dei danni causati alle aziende agricole da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche per l’applicazione degli interventi compensativi Calamità ad Alghero: domande per le imprese agricole



ALGHERO – Arriva dagli uffici del Comune di Alghero una comunicazione rivolta agli imprenditori agricoli ed alle loro organizzazioni di rappresentanza, che intendono denunciare i danni subiti dalle aziende agricole per effetto dell’evento atmosferico eccezionale di ottobre. Infatti, gli imprenditori agricoli interessati all'attivazione di interventi compensativi in materia di danni in agricoltura, causati da calamità naturali, eventi eccezionali o avverse condizioni atmosferiche, devono denunciare i danni subiti all'Amministrazione comunale sul cui territorio si è verificato il danno.



Per la segnalazione dei danni, deve essere compilata una scheda, da consegnare a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Alghero, in Via Cagliari 2, o inviata tramite Pec all’indirizzo mail protocollo@pec.comune.alghero.ss.it, entro venerdì 30 novembre. Alla scheda di segnalazione deve essere allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità di chi presenta la scheda. Per ulteriori precisazioni, si può andare nell’apposita sezione presente sul sito internet istituzionale della Regione autonoma della Sardegna. Commenti ALGHERO – Arriva dagli uffici del Comune di Alghero una comunicazione rivolta agli imprenditori agricoli ed alle loro organizzazioni di rappresentanza, che intendono denunciare i danni subiti dalle aziende agricole per effetto dell’evento atmosferico eccezionale di ottobre. Infatti, gli imprenditori agricoli interessati all'attivazione di interventi compensativi in materia di danni in agricoltura, causati da calamità naturali, eventi eccezionali o avverse condizioni atmosferiche, devono denunciare i danni subiti all'Amministrazione comunale sul cui territorio si è verificato il danno.Per la segnalazione dei danni, deve essere compilata una scheda, da consegnare a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Alghero, in Via Cagliari 2, o inviata tramite Pec all’indirizzo mail protocollo@pec.comune.alghero.ss.it, entro venerdì 30 novembre. Alla scheda di segnalazione deve essere allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità di chi presenta la scheda. Per ulteriori precisazioni, si può andare nell’apposita sezione presente sul sito internet istituzionale della Regione autonoma della Sardegna.