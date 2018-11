Condividi | Red 18:24 Diplomazia interculturale: nuove frontiere in politica estera. Venerdì pomeriggio, l´Università degli studi di Sassari ospiterà l´Ambasciatore della Repubblica Italiana in Sudan, Fabrizio Lobasso. L´appuntamento è previsto nell´Aula Mossa del Quadrilatero, in Viale Mancini Uniss ospita l´ambasciatore d´Italia in Sudan



SASSARI - Venerdì 23 novembre, l'Università degli studi di Sassari ospiterà l'Ambasciatore della Repubblica Italiana in Sudan, Fabrizio Lobasso. L'appuntamento è previsto per le 15.30, nell'Aula Mossa del Quadrilatero, in Viale Mancini.



Di fronte agli studenti del Corso di laurea in Sicurezza e cooperazione internazionale, il diplomatico affronterà il tema “Cooperazione interculturale: nuove frontiere per la solidarietà”. Il caso dell'Italia in Sudan, negli ultimi quattro anni, si è rivelato molto significativo per quel che riguarda l'approccio interculturale alla cooperazione, che è uno degli elementi di punta di un'ampia strategia diplomatica improntata all’inclusione funzionale della diversità (la cosiddetta “diplomazia interculturale”). L’inclusione virtuosa della cooperazione italiana in Sudan è stata un potente strumento di stabilizzazione sociale.



Di questo e di altri temi si parlerà durante l'incontro moderato da Salvatore Rubino, responsabile dei progetti di cooperazione in Sudan. All'evento, che si aprirà con i saluti del rettore dell'Università di Sassari Massimo Carpinelli, parteciperanno Abdalla Ali Mohammed (rettore dell'University of Kassala, in Sudan) ed Azis Pollozhani (rettore della Mother Teresa University di Skopje, in Macedonia). L'incontro è aperto a tutti gli interessati.



Nella foto: l'ambasciatore Fabrizio Lobasso Commenti SASSARI - Venerdì 23 novembre, l'Università degli studi di Sassari ospiterà l'Ambasciatore della Repubblica Italiana in Sudan, Fabrizio Lobasso. L'appuntamento è previsto per le 15.30, nell'Aula Mossa del Quadrilatero, in Viale Mancini.Di fronte agli studenti del Corso di laurea in Sicurezza e cooperazione internazionale, il diplomatico affronterà il tema “Cooperazione interculturale: nuove frontiere per la solidarietà”. Il caso dell'Italia in Sudan, negli ultimi quattro anni, si è rivelato molto significativo per quel che riguarda l'approccio interculturale alla cooperazione, che è uno degli elementi di punta di un'ampia strategia diplomatica improntata all’inclusione funzionale della diversità (la cosiddetta “diplomazia interculturale”). L’inclusione virtuosa della cooperazione italiana in Sudan è stata un potente strumento di stabilizzazione sociale.Di questo e di altri temi si parlerà durante l'incontro moderato da Salvatore Rubino, responsabile dei progetti di cooperazione in Sudan. All'evento, che si aprirà con i saluti del rettore dell'Università di Sassari Massimo Carpinelli, parteciperanno Abdalla Ali Mohammed (rettore dell'University of Kassala, in Sudan) ed Azis Pollozhani (rettore della Mother Teresa University di Skopje, in Macedonia). L'incontro è aperto a tutti gli interessati.Nella foto: l'ambasciatore Fabrizio Lobasso