Mandato di cattura internazionale: un arresto ad Olbia

OLBIA – Ieri (martedì), gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Olbia hanno proceduto all’arresto un 26enne albanese raggiunto da un mandato di cattura internazionale. Durante un servizio di controllo del territorio, i poliziotti della Squadra Volanti, hanno intercettato il ricercato risultato, da un controllo effettuato tramite la banca dati in uso alle forze di polizia, destinatario di un provvedimento di cattura emesso dall’autorità giudiziaria albanese.



Infatti, a Durazzo, il giovane aveva ricevuto per alcuni mesi in prestito un’autovettura di grossa cilindrata, senza restituirla al legittimo proprietario. Successivamente ed a causa della sua condotta, era stato condannato per truffa.



Il 26enne albanese è stato sottoposto ad arresto provvisorio ed accompagnato nella casa circondariale di Bancali, dove attenderà il perfezionamento della procedura di estradizione a cura della Corte d'appello, sezione distaccata di Sassari.