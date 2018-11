Condividi | Red 14:06 Gli agenti del locale Commissariato di Pubblica sicurezza hanno denunciato in stato di libertà un 42enne algherese per tentata estorsione. L’episodio risale a qualche giorno fa e la vittima è risultata essere la moglie Tentata estorsione: denuncia ad Alghero



ALGHERO – I poliziotti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Alghero hanno denunciato in stato di libertà un 42enne algherese per tentata estorsione. L’episodio risale a qualche giorno fa e la vittima è risultata essere la moglie.



Infatti, la donna aveva ricevuto sulla propria utenza telefonica alcuni sms, tramite WhatsApp, da un ignoto interlocutore, con i quali le veniva richiesto di corrispondere la somma di 300euro per ottenere la restituzione di un telefono in uso al figlio 12enne, smarrito qualche giorno prima. L’estorsore, attraverso il cellulare, forniva precise indicazioni alla donna sul luogo dove consegnare il denaro ed ottenere il telefono come corrispettivo.



Grazie alla collaborazione della donna ed a servizi mirati di Polizia giudiziaria, gli agenti sono risaliti al vero autore dell'azione illecita, ossia al marito, dal quale la donna si sta separando. Lo stesso cellulare è stato trovato in una giacca dell'uomo una volta scoperto, è stato denunciato in stato di libertà per simulazione di reato e tentata estorsione.