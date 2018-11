Condividi | Red 7:19 «Raddoppiate le risorse in un biennio. Più attenzione alle piccole società e ai paralimpici», annuncia l´assessore regionale dello Sport Giuseppe Dessena. Graduatorie on-line Manifestazioni sportive: 1,35milioni di contributi



CAGLIARI - Un milione 350mila euro per manifestazioni sportive ed eventi ordinari e straordinari organizzati dalle società nel 2018. L’assessore regionale dello Sport Giuseppe Dessena ha firmato il decreto per la pubblicazione delle graduatorie dei contributi assegnati alle società organizzatrici.



«L’articolo 26 ha avuto negli anni un aumento costante e complessivo delle risorse – ha dichiarato il titolare dello Sport – a sostegno degli eventi sportivi sia ordinari che straordinari. Siamo passati dai 600mila euro del 2016 ai 900mila dello scorso anno, fino a questo straordinario risultato di oggi (un milione 350mila euro), che vede così più che raddoppiarsi il finanziamento nello spazio di un biennio. Vorrei sottolineare che è stata riservata grande attenzione per esempio alle piccole società che hanno proposto eventi e manifestazioni sportive con ricadute assolutamente benefiche sul territorio, in termini economici e turistici. Non solo grandi città, dunque».



«Ricordiamo che questi eventi portano per diversi giorni atleti e staff, famiglie, tifosi e curiosi nei paesi e nel territorio limitrofo: questo significa visibilità per la nostra Isola, albergatori e ristoratori che lavorano e a tutte le imprese correlate. C’è stato un aumento dei fondi anche per ciò che riguarda gli eventi sportivi paralimpici: bocce, tennis, basket e nuoto», conclude Dessena. Le graduatorie sono pubblicate sul sito internet istituzionale della Regione autonoma della Sardegna.



Nella foto: l'assessore regionale Giuseppe Dessena Commenti CAGLIARI - Un milione 350mila euro per manifestazioni sportive ed eventi ordinari e straordinari organizzati dalle società nel 2018. L’assessore regionale dello Sport Giuseppe Dessena ha firmato il decreto per la pubblicazione delle graduatorie dei contributi assegnati alle società organizzatrici.«L’articolo 26 ha avuto negli anni un aumento costante e complessivo delle risorse – ha dichiarato il titolare dello Sport – a sostegno degli eventi sportivi sia ordinari che straordinari. Siamo passati dai 600mila euro del 2016 ai 900mila dello scorso anno, fino a questo straordinario risultato di oggi (un milione 350mila euro), che vede così più che raddoppiarsi il finanziamento nello spazio di un biennio. Vorrei sottolineare che è stata riservata grande attenzione per esempio alle piccole società che hanno proposto eventi e manifestazioni sportive con ricadute assolutamente benefiche sul territorio, in termini economici e turistici. Non solo grandi città, dunque».«Ricordiamo che questi eventi portano per diversi giorni atleti e staff, famiglie, tifosi e curiosi nei paesi e nel territorio limitrofo: questo significa visibilità per la nostra Isola, albergatori e ristoratori che lavorano e a tutte le imprese correlate. C’è stato un aumento dei fondi anche per ciò che riguarda gli eventi sportivi paralimpici: bocce, tennis, basket e nuoto», conclude Dessena. Le graduatorie sono pubblicate sul sito internet istituzionale della Regione autonoma della Sardegna.Nella foto: l'assessore regionale Giuseppe Dessena