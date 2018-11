Condividi | Red 10:13 Come da pronostico, la partita giocata domenica al PalaSimula di Sassari contro il Basket´90, valida per la quarta giornata del girone A del campionato federale, ha regalato non poche emozioni: vittoria sassarese per 78-49 U15: primo stop per la Pallacanestro Alghero



ALGHERO - Come da pronostico, la partita giocata domenica al PalaSimula di Sassari contro il Basket'90, valida per la quarta giornata del girone A del campionato federale Under 15 di pallacanestro maschile, ha regalato non poche emozioni. I sassaresi sono riusciti a spuntarla ed a conquistare la vetta della classifica in solitaria. La partita è iniziata bene per i ragazzi di coach Peppe Mulas, che giocano i primi due quarti con grande determinazione, dando del filo da torcere ai padroni di casa. È un continuo inseguirsi spalla a spalla. In questa prima fase di gioco, le squadre appaiono molto equilibrate e concentrate, andando negli spogliatoi con un +4 per i padroni di casa.



Ma al rientro dall'intervallo lungo, i ragazzi di coach Granchi ingranano la marcia e cominciano ad attaccare forte, mettendo in seria difficoltà la compagine algherese che appare disorientata ed incapace di trattenere la furia dei locali, che iniziano ad inanellare canestro su canestro, creando un importante vantaggio. Ed è a metà del terzo quarto che Di Mauro viene espulso per doppio fallo intenzionale e gli algheresi spengono definitivamente la luce. I sassaresi ne approfittano e gli sforzi di capitan Nulvesu (miglior marcatore dell’incontro con 23punti) e compagni sono insufficienti quando la sirena fissa il risultato sul 78-49 per i padroni di casa, che mettono la freccia e si posizionano in solitaria nella parte più alta della classifica, con i catalani al diretto inseguimento.



“Abbiamo incontrato una squadra che al momento è più avanti di noi - dichiara Peppe Mulas a margine dell’incontro - Giocando alla pari per 20', dobbiamo lavorare per riuscire a giocarne altri 20, concentrandoci sui nostri veri problemi e non accampando alibi fuorvianti”. Prossimo appuntamento, domenica 25 novembre, alle 16, al PalaManchia di Alghero. Sarà derby catalano. I due volte campioni regionali tenteranno il riscatto dalla sconfitta sfidando la Coral 2016 nell’ultima partita del girone di andata.



BASKET'90 SASSARI-PALLACANESTRO ALGHERO 78-49:

BASKET'90 SASSARI: Sussarello 4, Vargiu 10, Zara Pani 9, Mele 10, Mura, Bultot, Aroni 7, Scanu Manunta 22, Derudas, Pozzo, Foddai, Bergoldt 16. Coach Granchi.

PALLACANESTRO ALGHERO: Piras 12, Nulvesu 23, Leone, Manca, Di Mauro 12, Noli ne, Emonti, Soggiu 2, Calcara, Pisano ne, Saiu ne, Zanda ne. Coach Mulas.

