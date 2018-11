video Condividi | A.S. 23:18 Dal primo cittadino di Alghero è arrivata la richiesta «di unità, per una battaglia che vede fianco a fianco più territori nel nome della sicurezza e della crescita economica» Sassari-Alghero, il sindaco fa chiarezza



ALGHERO - Il sindaco di Alghero Mario Bruno fa chiarezza sulle posizioni assunte da alcuni gruppi politici sulla Sassari-Alghero. Il sindaco, che dalla giornata di domenica 18 novembre ha trasferito presso l'innesto della 4 corsie tra Sassari e Alghero la sede temporanea della Giunta e di tutte le forze politiche, sociali e cittadine del Comune di Alghero che sostengono la volontà forte del territorio di veder completata la strada SS291 con la realizzazione dell'importante infrastruttura in continuità al precedente tracciato, questa mattina ha accolto la riunione della Rete Metropolitana che all'unanimità ha approvato le osservazioni da inviare alla commissione VIA e la richiesta di audizione al segretario Cipe, On. Giorgetti. Dal primo cittadino di Alghero, come peraltro da tutti i rappresentanti del territorio, è giunta forte la richiesta di unità, per una battaglia che vede fianco a fianco più territori nel nome della sicurezza e della crescita economica. «Da qui la mobilitazione di tutti, senza colore, senza divisioni, perché ora deve entrare in gioco la politica, quella capace di buon senso e sintesi nell'interesse generale. Non quella che fa polemica».