Giunti sul posto, i militari si sono accorti che la casa era abitata da due persone (un 80enne e sua figlia), che poi sono stati accompagnati dal personale medico del 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti Orani: appartamento in fiamme



ORANI - Nelle prime ore del mattino di oggi (martedì), una pattuglia del Pronto intervento della Compagnia dei Carabinieri di Ottana, impegnata in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in un appartamento di Orani per un vasto incendio che ha causato diversi danni. Giunti sul posto, i militari si sono accorti che la casa era abitata da due persone (un 80enne e sua figlia), che poi sono stati accompagnati dal personale medico del 118 all’ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti.



Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco di Nuoro, che hanno spento le fiamme che si stavano propagando, evitando che si potessero diffondere al resto della casa. Le due persone soccorse stanno bene, ma ancora un po' spaventate.