Il progetto sui Servizi innovativi per lo sviluppo della filiera del turismo nell'entroterra dell'area mediterranea entra nel vivo. Domani, appuntamento per la creazione di un´offerta turistica autentica. Tre i territori dell'Isola interessati: Montiferru, Ogliastra e Barbagia. Fino a martedì 18 dicembre, in programma una serie di incontri partecipativi rivolti alle aziende ed ai portatori di interesse per la creazione di un'offerta turistica esperienziale ed autentica Progetto Vivimed: se ne parla a Nuoro



NUORO - Entrano nel vivo le attività del progetto “Vivimed-Servizi innovativi per lo sviluppo della filiera del turismo nell’entroterra dell’area mediterranea”, finanziato dal Programma di cooperazione transnazionale Italia Francia marittimo 2014-2020 con la partnership dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro e Sardegna ricerche. Il progetto mira a creare e sperimentare nei territori della Barbagia, del Montiferru e dell’Ogliastra modelli innovativi di servizi turistici per promuovere, nell’entroterra ed in aree a vocazione rurale, sistemi locali di qualità ed un turismo sostenibile esperienziale e multi-stagionale.



Oltre cinquanta operatori pubblici e privati (b&b, resort, aziende agricole, birrificio, reti di imprese, cooperative sociali, gestori di punti di informazioni turistiche e culturali, imprese del wellness, associazioni sportive ed escursionistiche, gestori di siti archeologici ed alberghi diffusi) operanti nei servizi al turismo e nelle filiere complementari, orientati all’innovazione ed alla sostenibilità ambientale hanno finora partecipato attivamente agli incontri (Living lab) previsti secondo un fitto calendario fino a martedì 18 dicembre. Si tratta di momenti partecipativi, dinamici ed interattivi, in cui gli attori locali sono chiamati a co-progettare prodotti turistici innovativi e sostenibili, in grado di valorizzare e qualificare l’offerta turistica esperienziale ed autentica. I Living lab favoriscono lo scambio di conoscenze fra esperti, la costruzione di reti, e rappresentano un’occasione di sviluppo economico, sociale e culturale.



