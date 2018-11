Condividi | Red 17:26 «La Giunta mantiene fede all´impegno assunto con i sindaci. Alla nuova rete occorre associare la diffusa cultura della sicurezza», ha dichiarato a Nuoro l´assessore regionale degli Affari generali Filippo Spanu Videosorveglianza: 233 Comuni aderiscono al bando



NUORO - 233 comuni, su un totale di 267 potenziali beneficiari, hanno finora presentato le domande di finanziamento nell’ambito del nuovo bando che estende a tutti i Comuni la possibilità di realizzare le reti di videosorveglianza. Il dato è scaturito dall’incontro di approfondimento, rivolto ad amministratori locali e tecnici comunali, che si è svolto a Nuoro, alla presenza dell’assessore regionale degli Affari generali Filippo Spanu, del sindaco Andrea Soddu, del primo dirigente della Questura Michele Peloso e del direttore dell’Assessorato regionale degli Affari generali Antonello Pellegrino.



L’assessore, nel manifestare soddisfazione per l’alto numero di Comuni che hanno aderito al nuovo bando i cui termini scadono venerdì 7 dicembre, ha sottolineato che «la Giunta guidata da Francesco Pigliaru sta mantenendo fede all’impegno assunto con i sindaci di coprire tutto il territorio regionale con i nuovi apparati di controllo. E’ in corso di realizzazione – ha chiarito Spanu - una rete di sensori che offre informazioni in grado di dare alle comunità un maggiore senso di sicurezza e di supportare le indagini delle Forze dell’ordine. Invito i sindaci dei comuni che ancora non abbiamo provveduto a formalizzare la richiesta di finanziamento».



«Anche se – ha aggiunto il titolare degli Affari generali – a questo sistema occorre associare una diffusa cultura della sicurezza che può crescere e svilupparsi attraverso una costante opera sensibilizzazione nelle scuole e nei luoghi dedicati alla formazione dei giovani». La richiesta di contributo per realizzare le reti di videosorveglianza si può trovare sul sito internet istituzionale della Regione autonoma della Sardegna. Sullo stesso sito è reperibile tutta la documentazione relativa al procedimento.



Nella foto: un momento dell'incontro