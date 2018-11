Condividi | Red 18:24 Proseguono gli appuntamenti del festival di musica per coro (e non solo) dell´Associazione Studium canticum. Domani e venerdì, spazio alle “canzoni”, dai Beatles a Freddie Mercury passando per Cindy Lauper. Fine settimana dedicato alla tradizione ed al futuro nelle voci dei più giovani Spettacolo aperto 2018 a Cagliari



CAGLIARI - L'edizione 2018 di Spettacolo Aperto, il festival di musiche per coro che si svolge a Cagliari fino a giovedì 6 dicembre, è dedicato ad una parola. Semplice e difficilissima: ascolto. L'attualità ed il valore di questa pratica, più che mai necessaria oggi, sono quest'anno declinati dall'Associazione Studium canticum, in un ricco programma che, come di consueto, comprende molti appuntamenti diversi tra loro che offrono a tutti, dai fedelissimi di musica antica agli appassionati di “canzoni”, passando per la musica popolare ed il teatro in musica, l'opportunità, appunto, di ascoltare ed ascoltarsi, e quasi sempre riconoscersi.



Dopo l'apertura con l'affollato flashmob di massa in Piazza Garibaldi di sabato, il festival continua con un ricco programma che si dipana in quattro appuntamenti, tutti a ingresso libero, che soddisfano i gusti e la curiosità di tutti gli appassionati. Si comincia domani, mercoledi 21 novembre, per un altro, diverso modo di amare e conoscere il canto e la musica: sarà il May Mask di Via Giardini, infatti, ad ospitare, alle 20, “Perché Let it be suona così?”, la conferenza/concerto di smontaggio e rimontaggio canzoni con Emilio Capalbo ed il coro Chorus fabbrica. Una proposta di ascolto oltre il “fronte” della melodia, nel “retropalco”: concatenazioni degli accordi, giri armonici, trucchi del mestiere del vasto mondo delle “canzoni”. Qualche esempio da “smontare e rimontare”: Beverly Ross e Julius Dixon “Lollipop”, John Phillips “California dreamin'”, George Merrill e Shannon Rubicam “I wanna dance with somebody”, John Lennon e Paul McCartney “Let it be”.



Un repertorio variegato che gli appassionati potranno riascoltare venerdi 23, alle 20, agli Intrepidi Monelli di Viale Sant’Avendrace 100. Lo spettacolo “Let it be e altre canzoni” attraversa la musica dagli Anni Trenta-Quaranta con il repertorio in stile “close harmony” del Triomatic swing vocal trio allo zibaldone di evergreen (dai Beatles a Whitney Houston ai Queen) dell’ensemble femminile Chorus fabbrica, diretti da Stefania Pineider. Sabato 24 e domenica 25, invece, l'attenzione è tutta puntata alla tradizione ed al futuro. Sabato, alle 20.30, nella chiesa di Santa Maria, l’incredibile maestria sonora delle giovanissime e dei giovanissimi di Juvenes cantores di Corato, dirette da Luigi Leo, in cui freschezza e professionalità producono un mix esplosivo, che come una corrente attraversa la musica di sei secoli, da Palestrina ad oggi. Perchè la musica classica è una roba da giovani.



Domenica, nella chiesa di San Sebastiano, Leo e Pineider dirigeranno le Scuole in coro, la quarta A della scuola elementare di Via Toti, con la maestra Vincenza Aroffu, e le voci giovanili del Juvenes cantores in “Can you hear me?”. Una richiesta di attenzione e vicinanza, questo brano di Bob Chilcott, che fa dialogare udenti e non udenti. Puoi sentirmi? una domanda che richiama il concetto stesso del festival di quest'anno, l'ascolto, e la potentissima funzione di coesione e partecipazione della musica. I direttori faranno qualche esempio al microscopio: togliere una voce, metterne un’altra, andare all’unisono, ascoltare il ritmo di un gruppo mentre si canta la propria melodia, aggiustarsi, far posto al suono degli altri: allenamenti utili anche per la vita di tutti i giorni.



Nella foto: Juvenes cantores Commenti CAGLIARI - L'edizione 2018 di Spettacolo Aperto, il festival di musiche per coro che si svolge a Cagliari fino a giovedì 6 dicembre, è dedicato ad una parola. Semplice e difficilissima: ascolto. L'attualità ed il valore di questa pratica, più che mai necessaria oggi, sono quest'anno declinati dall'Associazione Studium canticum, in un ricco programma che, come di consueto, comprende molti appuntamenti diversi tra loro che offrono a tutti, dai fedelissimi di musica antica agli appassionati di “canzoni”, passando per la musica popolare ed il teatro in musica, l'opportunità, appunto, di ascoltare ed ascoltarsi, e quasi sempre riconoscersi.Dopo l'apertura con l'affollato flashmob di massa in Piazza Garibaldi di sabato, il festival continua con un ricco programma che si dipana in quattro appuntamenti, tutti a ingresso libero, che soddisfano i gusti e la curiosità di tutti gli appassionati. Si comincia domani, mercoledi 21 novembre, per un altro, diverso modo di amare e conoscere il canto e la musica: sarà il May Mask di Via Giardini, infatti, ad ospitare, alle 20, “Perché Let it be suona così?”, la conferenza/concerto di smontaggio e rimontaggio canzoni con Emilio Capalbo ed il coro Chorus fabbrica. Una proposta di ascolto oltre il “fronte” della melodia, nel “retropalco”: concatenazioni degli accordi, giri armonici, trucchi del mestiere del vasto mondo delle “canzoni”. Qualche esempio da “smontare e rimontare”: Beverly Ross e Julius Dixon “Lollipop”, John Phillips “California dreamin'”, George Merrill e Shannon Rubicam “I wanna dance with somebody”, John Lennon e Paul McCartney “Let it be”.Un repertorio variegato che gli appassionati potranno riascoltare venerdi 23, alle 20, agli Intrepidi Monelli di Viale Sant’Avendrace 100. Lo spettacolo “Let it be e altre canzoni” attraversa la musica dagli Anni Trenta-Quaranta con il repertorio in stile “close harmony” del Triomatic swing vocal trio allo zibaldone di evergreen (dai Beatles a Whitney Houston ai Queen) dell’ensemble femminile Chorus fabbrica, diretti da Stefania Pineider. Sabato 24 e domenica 25, invece, l'attenzione è tutta puntata alla tradizione ed al futuro. Sabato, alle 20.30, nella chiesa di Santa Maria, l’incredibile maestria sonora delle giovanissime e dei giovanissimi di Juvenes cantores di Corato, dirette da Luigi Leo, in cui freschezza e professionalità producono un mix esplosivo, che come una corrente attraversa la musica di sei secoli, da Palestrina ad oggi. Perchè la musica classica è una roba da giovani.Domenica, nella chiesa di San Sebastiano, Leo e Pineider dirigeranno le Scuole in coro, la quarta A della scuola elementare di Via Toti, con la maestra Vincenza Aroffu, e le voci giovanili del Juvenes cantores in “Can you hear me?”. Una richiesta di attenzione e vicinanza, questo brano di Bob Chilcott, che fa dialogare udenti e non udenti. Puoi sentirmi? una domanda che richiama il concetto stesso del festival di quest'anno, l'ascolto, e la potentissima funzione di coesione e partecipazione della musica. I direttori faranno qualche esempio al microscopio: togliere una voce, metterne un’altra, andare all’unisono, ascoltare il ritmo di un gruppo mentre si canta la propria melodia, aggiustarsi, far posto al suono degli altri: allenamenti utili anche per la vita di tutti i giorni.Nella foto: Juvenes cantores