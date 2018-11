Condividi | M.P. 15:00 Durante il periodo delle festività natalizie l’amministrazione comunale intende organizzare iniziative in collaborazione con enti, associazioni locali e soggetti operanti nel campo artistico e culturale Natale: avviso per esposizione nel Palazzo Marchese



PORTO TORRES - Per l'assegnazione di spazi espositivi nel Palazzo del Marchese il Comune ha deciso di pubblicare un avviso. Durante il periodo delle festività natalizie l’amministrazione comunale intende organizzare iniziative in collaborazione con enti, associazioni locali e soggetti operanti nel campo artistico e culturale.



È prevista la realizzazione di una mostra espositiva collettiva di presepi, opere artistiche e artigianali, fotografie o altri manufatti in genere a tema natalizio, nell’androne del Palazzo del Marchese. L’amministrazione comunale metterà a disposizione in comodato d’uso gratuito lo spazio e, qualora venissero richiesti, tavoli, sedie e griglie espositive di proprietà comunale.



L’Amministrazione, inoltre, effettuerà a suo carico il servizio di apertura e chiusura dell’edificio nei giorni e negli orari concordati. Le domande dovranno essere presentate al Comune entro le ore 12 del 28 novembre. I dettagli dell’avviso sono pubblicati sul sito web comunale, nella home page, sezione “Bandi, concorsi e selezioni”. Commenti PORTO TORRES - Per l'assegnazione di spazi espositivi nel Palazzo del Marchese il Comune ha deciso di pubblicare un avviso. Durante il periodo delle festività natalizie l’amministrazione comunale intende organizzare iniziative in collaborazione con enti, associazioni locali e soggetti operanti nel campo artistico e culturale.È prevista la realizzazione di una mostra espositiva collettiva di presepi, opere artistiche e artigianali, fotografie o altri manufatti in genere a tema natalizio, nell’androne del Palazzo del Marchese. L’amministrazione comunale metterà a disposizione in comodato d’uso gratuito lo spazio e, qualora venissero richiesti, tavoli, sedie e griglie espositive di proprietà comunale.L’Amministrazione, inoltre, effettuerà a suo carico il servizio di apertura e chiusura dell’edificio nei giorni e negli orari concordati. Le domande dovranno essere presentate al Comune entro le ore 12 del 28 novembre. I dettagli dell’avviso sono pubblicati sul sito web comunale, nella home page, sezione “Bandi, concorsi e selezioni”.